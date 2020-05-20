Идеальная прелюдия: ТОП-5 вариантов для горячего разогрева

Прелюдия - важный фундамент для хорошего, а главное - качественного секса.

Стриптиз

Для того, чтобы ее сделать максимально жаркой и страстной стоит прибегнуть к ряду некоторых мелких хитростей . Готовьтесь уже сейчас - и вечер пройдет идеально.

Порадуйте вашего мужчину эротическими танцами. Желательно при этом надеть красивое белье, которое бы подчеркнуло ваши формы. Вам вовсе необязательно учиться садиться на шпагат или скупать магазины с бельем. Достаточно просто делать плавные движения и держать зрительный контакт с мужчиной. Поверьте, он останется в восторге.

Интимная переписка

Шепот на ушко

Чтобы раззадорить мужчину, начните флиртовать в вашей переписке еще днем. За это время он успеет промариноваться в своих мыслях и ваших словах. Поэтому вечером он будет уже полностью готов удовлетворять вас.

Эрогенная зона многих мужчин находится именно в шее и возле уха. Поэтому ваше дыхание либо шепот могут за несколько секунд дать мощную стимуляцию этим зонам. К примеру, это могут быть комплименты в его адрес либо более пошлые слова относительно того, как вы хотите провести этот вечер. Еще лучше сказать ему это в том месте, где вы не можете быть только вдвоем. Благодаря этому он будет с нетерпением ждать этого удобного момента.

Ванная

Совместная ванна - одна из наиболее приятных и чистых в прямом смысле этого слова прелюдий. Благодаря ей вы не только возбудитесь, но и подготовите ваши тела к половому акту. Важно осознавать, что чистые гениталии - залог отсутствия возможности заразиться половой инфекцией. Но будьте осторожны. Секс в ванной лучше не начинать, поскольку вода может попасть в ваше влагалище и вызвать воспалительные процессы.

Игра в незнакомцев

Ничто так не заводит пар, как игры в "первый раз". Эта симуляция первой встречи не только раззадоривает продолжать игру, но и невероятно возбуждает. Даже если вы не сторонник ролевых игр, такая маленькая зарисовка - точно то, что вам нужно для идеальной прелюдии.

Напомним,