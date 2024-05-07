Як покращити концентрацію уваги: техніки і поради від психологині
Чи знайомий вам стан, коли роботи повно, а думками ви десь далеко? Не можете зосередитися на завданні, бо відволікаєтеся на роздуми про життя, стосунки тощо? Це може свідчити про порушення концентрації уваги.
Останнім часом у моїй практиці збільшилась кількість клієнтів, які звертаються зі скаргами щодо труднощів концентрації уваги. Постійний довготривалий стрес, виснаження, відсутність базової потреби в безпеці – це умови, в яких сьогодні живуть українці. Всі ці фактори негативно впливають на можливість контролювати увагу. Пам'ять, увага, мислення, сприйняття інформації, мотивація та емоційно-вольова сфера формуються під час взаємодії з навколишнім середовищем.
Також порушення концентрації уваги може виникати й через певні розлади, серед яких є розлад дефіциту уваги з гіперактивністю (РДУГ). Його діагностують як у дітей, так і в дорослих. Якщо ви розумієте, що відсутність концентрації уваги дуже негативно впливає на якість вашого життя, не нехтуйте зверненням до фахівців.
Також дотримуйтеся гігієни здорового сну (спіть не менше 7 годин на добу), їжте здорову їжу, займайтеся фізичними навантаженнями (особливо корисно буде на свіжому повітрі), складайте особистий графік тайм-менеджменту, намагайтеся, по можливості, уникати мультизадачності.
Окрім цього є безліч технік, спрямованих на розслаблення, розвантаження чи перемикання уваги.
Ось декілька прикладів технік фокусування уваги:
1. Анаграми
Вам потрібно переставляти літери в певному слові, щоб вийшло інше слово. Наприклад, азбука – базука, удар – руда, банка – кабан. Ця вправа тренує вашу увагу та зосередженість.
2. Таблиці Шульте
В інтернеті є як прості таблиці, так і складніші. Суть у тому, щоб максимально швидко знайти числа в порядку зростання чи спадання, не пропускаючи й не промовляючи числа вголос. Ви можете збирати цифри з різною швидкістю і занотовуючи час, відпрацьовувати швидкість. Користь полягає у розвитку уваги, пам'яті та концентрації.
3. Перелік думок
Спробуйте цілий день записувати на аркуші все, на чому концентрували увагу протягом дня. Ви здивуєтеся, наскільки великим виявиться цей список, і зможете зрозуміти, що було варте вашої уваги, а що просто забрало час.
Потурбуватися про себе ви зможете в Центрі ментального відновлення «Незламна» в Києві. Його відкрила громадська організація «Фонд Маша», аби допомогти українським жінкам та дітям подбати про своє ментальне здоров'я. Тут ви можете отримати індивідуальні консультації психолога, а також понад 10 видів різних групових практик (зокрема групи підтримки після втрати, групи для тих, хто чекає чоловіків з фронту, арттерапію, групи тілесної терапії, йогу тощо). Усі послуги абсолютно безкоштовні.
Бережіть себе, а також своє фізичне і ментальне здоров'я!