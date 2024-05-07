Чи знайомий вам стан, коли роботи повно, а думками ви десь далеко? Не можете зосередитися на завданні, бо відволікаєтеся на роздуми про життя, стосунки тощо? Це може свідчити про порушення концентрації уваги.

А це ключовий аспект успішного навчання та ефективної роботи. То як її покращити й чому може виникнути порушення? Розповідає психологиня Центру «Незламна» Юлія Дьомкіна.

Останнім часом у моїй практиці збільшилась кількість клієнтів, які звертаються зі скаргами щодо труднощів концентрації уваги. Постійний довготривалий стрес, виснаження, відсутність базової потреби в безпеці – це умови, в яких сьогодні живуть українці. Всі ці фактори негативно впливають на можливість контролювати увагу. Пам'ять, увага, мислення, сприйняття інформації, мотивація та емоційно-вольова сфера формуються під час взаємодії з навколишнім середовищем.

Також порушення концентрації уваги може виникати й через певні розлади, серед яких є розлад дефіциту уваги з гіперактивністю (РДУГ). Його діагностують як у дітей, так і в дорослих. Якщо ви розумієте, що відсутність концентрації уваги дуже негативно впливає на якість вашого життя, не нехтуйте зверненням до фахівців.

Як покращити концентрацію уваги: техніки і поради від психологині / pixabay.com

Самостійно ж ви можете почати з дослідження свого психоемоційного і фізичного станів. Запитайте себе: «Що саме мене турбує зараз? Про що я думаю, коли відволікаюся від основної задачі?» Проговоріть, а ще краще пропишіть думки, які з’явилися під час роздумів.

Також дотримуйтеся гігієни здорового сну (спіть не менше 7 годин на добу), їжте здорову їжу, займайтеся фізичними навантаженнями (особливо корисно буде на свіжому повітрі), складайте особистий графік тайм-менеджменту, намагайтеся, по можливості, уникати мультизадачності.

Окрім цього є безліч технік, спрямованих на розслаблення, розвантаження чи перемикання уваги.

Ось декілька прикладів технік фокусування уваги:

1. Анаграми

Вам потрібно переставляти літери в певному слові, щоб вийшло інше слово. Наприклад, азбука – базука, удар – руда, банка – кабан. Ця вправа тренує вашу увагу та зосередженість.

2. Таблиці Шульте

В інтернеті є як прості таблиці, так і складніші. Суть у тому, щоб максимально швидко знайти числа в порядку зростання чи спадання, не пропускаючи й не промовляючи числа вголос. Ви можете збирати цифри з різною швидкістю і занотовуючи час, відпрацьовувати швидкість. Користь полягає у розвитку уваги, пам'яті та концентрації.

Таблиці Шульте / vseosvita.ua

3. Перелік думок

Спробуйте цілий день записувати на аркуші все, на чому концентрували увагу протягом дня. Ви здивуєтеся, наскільки великим виявиться цей список, і зможете зрозуміти, що було варте вашої уваги, а що просто забрало час.

Звісно ж, за допомогою психотерапії досягти результатів буде легше та швидше. Адже наш мозок – це орган, який керує усіма процесами всередині нас. І маленькі сигнали про збій точно не варто залишати без уваги. Тому вчасна турбота про себе допоможе швидше позбутися неприємного симптому, зберегти своє фізичне та ментальне здоров’я.

Потурбуватися про себе ви зможете в Центрі ментального відновлення «Незламна» в Києві. Його відкрила громадська організація «Фонд Маша», аби допомогти українським жінкам та дітям подбати про своє ментальне здоров'я. Тут ви можете отримати індивідуальні консультації психолога, а також понад 10 видів різних групових практик (зокрема групи підтримки після втрати, групи для тих, хто чекає чоловіків з фронту, арттерапію, групи тілесної терапії, йогу тощо). Усі послуги абсолютно безкоштовні.

Бережіть себе, а також своє фізичне і ментальне здоров'я!