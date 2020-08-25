Рекрутинговые агентства назвали имена самых умных сотрудников
Аналитики рекрутинговых агентств выделили имена людей, которые занимают должности, требующие выдающих способностей, становятся академиками.
Юрийработе. Чаще всего вы добиваетесь успеха в сферах образования и исследований, можете стать инженером-новатором или, например, философом (в 21 веке они тоже нужны).
Виктор
Вы никогда не остаетесь в тени, отличаетесь целеустремленностью и энергичностью. Можете стать профессиональным политиком, экономистом.
Владимир
Елена
Вы активная и инициативная женщина, некоторые считают вас самой умной среди представительниц прекрасного пола. Вы без труда доказываете начальству, что достойны занимать ведущие должности, например, в банковской сфере.
Мария
Анна
Вы быстро принимаете решения, окружающие считают вас карьеристкой. Даже если это и не так, вы вкладываете всю себя в работу, потому что хотите получить достойный результат. Вам без проблем покоряются разнообразные отрасли, от дизайна и психологии, до бизнеса и правоохранительной системы.
Напомним,