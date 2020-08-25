Рекрутинговые агентства назвали имена самых умных сотрудников

25 августа 2020 10:30 Алла Лысак
Рекрутинговые агентства назвали имена самых умных сотрудников
Рекрутинговые агентства назвали имена самых умных людей

Аналитики рекрутинговых агентств выделили имена людей, которые занимают должности, требующие выдающих способностей, становятся академиками.

Юрий

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Ваша сильная сторона — ответственный подход к работе. Чаще всего вы добиваетесь успеха в сферах образования и исследований, можете стать инженером-новатором или, например, философом (в 21 веке они тоже нужны).

Виктор

Вы никогда не остаетесь в тени, отличаетесь целеустремленностью и энергичностью. Можете стать профессиональным политиком, экономистом.

Владимир

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Ваша любознательность способствует большой эрудированности в зрелом возрасте. Как правило, вы решаете получить несколько специальностей и долго учитесь в университете. Вы отлично проявляете себя в общении с людьми, занимаете руководящие посты и быстро поднимаетесь по карьерной лестнице. 

Рекрутинговые агентства назвали имена самых умных людей

Елена

Вы активная и инициативная женщина, некоторые считают вас самой умной среди представительниц прекрасного пола. Вы без труда доказываете начальству, что достойны занимать ведущие должности, например, в банковской сфере.

Мария

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Вы нравитесь работодателям, поскольку имеете гибкий и изобретательный ум. Из вас получился бы шикарный кризис-менеджер, ведь в ситуациях, когда все вокруг паникуют, вы начинаете думать, анализировать и искать пути устранения проблемы. 

Анна

Вы быстро принимаете решения, окружающие считают вас карьеристкой. Даже если это и не так, вы вкладываете всю себя в работу, потому что хотите получить достойный результат. Вам без проблем покоряются разнообразные отрасли, от дизайна и психологии, до бизнеса и правоохранительной системы. 

Рекрутинговые агентства назвали имена самых умных людей

Напомним,

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