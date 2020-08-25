Рекрутинговые агентства назвали имена самых умных сотрудников

Аналитики рекрутинговых агентств выделили имена людей, которые занимают должности, требующие выдающих способностей, становятся академиками.

Юрий

Виктор

Ваша сильная сторона — ответственный подход к работе . Чаще всего вы добиваетесь успеха в сферах образования и исследований, можете стать инженером-новатором или, например, философом (в 21 веке они тоже нужны).

Вы никогда не остаетесь в тени, отличаетесь целеустремленностью и энергичностью. Можете стать профессиональным политиком, экономистом.

Владимир

Ваша любознательность способствует большой эрудированности в зрелом возрасте. Как правило, вы решаете получить несколько специальностей и долго учитесь в университете. Вы отлично проявляете себя в общении с людьми, занимаете руководящие посты и быстро поднимаетесь по карьерной лестнице.

Рекрутинговые агентства назвали имена самых умных людей

Елена

Вы активная и инициативная женщина, некоторые считают вас самой умной среди представительниц прекрасного пола. Вы без труда доказываете начальству, что достойны занимать ведущие должности, например, в банковской сфере.

Мария

Анна

Вы нравитесь работодателям, поскольку имеете гибкий и изобретательный ум. Из вас получился бы шикарный кризис-менеджер, ведь в ситуациях, когда все вокруг паникуют, вы начинаете думать, анализировать и искать пути устранения проблемы.

Вы быстро принимаете решения, окружающие считают вас карьеристкой. Даже если это и не так, вы вкладываете всю себя в работу, потому что хотите получить достойный результат. Вам без проблем покоряются разнообразные отрасли, от дизайна и психологии, до бизнеса и правоохранительной системы.

Рекрутинговые агентства назвали имена самых умных людей

Напомним,