Что посмотреть морозными вечерами: подборка мини-сериалов от Анны Жижи

Ведущая Нового канала Анна Жижа рассказала о любимых сериалах. Здесь и детективы, и драмы, и ситком.

«Будиночок на щастя» – ситком Нового канала, 2020 год

Уверены, что вы уже успели посмотреть все известные новогодние фильмы. Теперь можно перейти к интересным мини-сериалам. Вам не придется тратить время на поиски новинок, ведь ведущая реалити «Ревизоры на пороге» (Новый канал) Анна Жижа делится подборкой лучших свеженьких и уже известных мини-сериалов.

Два сезона украсят ваши январские вечера. В сериале играет моя подруга Виталина Библив. И откровением для меня стал Костя Войтенко, которого мы даже успели снять в моем первом сериале от Star Media. Кстати, в начале февраля состоится премьера третьего сезона «Будиночка на щастя» на Новом канале.

«Люпен» – криминал, 2021 год

Прекрасная история о мести. В сериале вы увидите несравненного Омара Си, которого все любят за ироническую роль в «1+1». Здесь он разрывает своей игрой.

«Утреннее шоу», второй сезон – драма, 2021 год

Мне близка тема «Утреннего шоу» после трех лет работы в «Подъеме» времен Педана, Притулы, Фреймут. А еще восхищаюсь игрой фантастической и правдивой Дженнифер Энистон.

«Каштановый человечек» – детективный мини-сериал, 2021 год

Новенький сериал от Netflix. На месте жестокого убийства полиция находит фигурку каштанового человечка. С помощью этой жуткой улики детективы пытаются найти убийцу. А еще в сериале говорится, к чему приводят сложные детские травмы. Поклонникам «Декстера» этот сериал понравится!

«Декстер» – драмедийный криминально-психологический триллер, 2022 год

«Садовники» – драма, 2021 год

Расскажу кое-что тем, кто фанатеет от Декстера Моргана и дождался продолжения. Сценарная группа собиралась наказать его в конце восьмого сезона, но канал-заказчик настоял, чтобы Декстер жил. Теперь можем узнать, что с ним произошло за 10 лет. Все серии уже вышли 10 января. Ну, и спойлер – люди не меняются.

Сюжет основан на реальных событиях. Жизнь пары пансионеров внезапно перестает быть монотонной, когда в их саду находят два трупа. Главную роль сыграла фантастическая Оливия Колман. Обязательно рекомендую посмотреть.

Напомним,