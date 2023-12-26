Як вибрати чохол для планшета

Хороший чохол здатний виділити планшет на тлі схожих пристроїв, а також захистити його від бруду та пошкоджень.

1. Визначтеся з брендом

Але вибрати якісний аксесуар, який буде відповідати всім вашим потребам, може бути непросто. Потрібно врахувати багато факторів від формату до матеріалів. Розповідаємо, на що саме варто звернути увагу перед покупкою чохла та як саме необхідно вибирати чохли на телефон

Samsung, Apple, Xiaomi та інші відомі виробники планшетів продають чохли для своїх гаджетів під власними брендами. Такі аксесуари називають оригінальними. Ще більше чохлів випускають компанії на кшталт Supcase, Ringke та Spigen. Вони не розробляють планшети, але виготовляють неоригінальні аксесуари для пристроїв інших брендів.

Чохли від виробника планшета. Якщо у вас немає часу вивчати широкий асортимент чохлів від різних компаній, можете зупинитися на оригінальних аксесуарах для своєї моделі. Найчастіше серед них можна знайти хороший варіант. Однак врахуйте, що бренди першої величини на кшталт Apple та Samsung часто завищують ціни.

Чохли від сторонніх виробників. Існує думка, що такі аксесуари менш якісні, ніж оригінальні. Але це далеко не завжди так. Майже для кожного планшета доступні дуже різні чохли від сторонніх брендів – як погані, так і дуже добрі. Деякі з них можуть бути дешевшими за оригінальні при співставному рівні якості. Отже, ви можете підібрати гарний аксесуар на свій бюджет і смак, якщо готові витратити трохи часу.

2. Виберіть формат

Чохли для планшетів розрізняються за форматом – тобто дизайном конструкції, що лежить в основі аксесуара. Цей фактор дуже важливий, оскільки він визначає зовнішній вигляд чохла та впливає на його ергономіку і захисні функції. Основними форматами чохлів для планшетів можна вважати накладки, книжки та чохли-клавіатури.

Накладки. Чохли цього формату також називають бамперами. Вони найпростіші і зазвичай найдешевші. Накладка вкриває собою тільки торці та спинку планшета, залишаючи екран без будь-якого захисту. Тому разом із нею варто використовувати захисне скло або плівку для дисплея. Іноді щось із них продається в комплекті з накладками.

Чохли-книжки. Такий аксесуар виглядає як накладка з відкидною кришкою для екрана та нагадує книжку. У закритому вигляді він захищає планшет з усіх боків – у цьому ключова перевага подібних чохлів. Як правило, кришка вміє складатися та виконувати функцію підставки. Однак у разі відсутності фіксатора вона може бовтатися. Крім того, будучи відкинутою до спинки, кришка здатна затуляти об'єктиви тильних камер пристрою.

Чохли-клавіатури. Так називають книжкоподібні чохли із вбудованою клавіатурою. Остання зазвичай інтегрована у відкидну кришку. З одного боку, планшет у такому аксесуарі дозволяє швидко друкувати текст і навіть здатний замінити ноутбук. З іншого, чохли з клавіатурою помітно важчі і товстіші – та й коштують дорожче за інші.

3. Врахуйте склад

Чохли для планшетів найчастіше виробляють із силікону, шкіри та різних видів пластику. Кожен матеріал має свої переваги та недоліки, які впливають на довговічність, рівень захисту та інші важливі характеристики аксесуара. Багато чохлів комбінують кілька компонентів, поєднуючи їхні найкращі особливості. Але є й варіанти, які складаються лише з одного матеріалу.

Силікон. Вирізняється значною еластичністю, що забезпечує хороші протиударні властивості. Силікон не боїться води, тому його легко мити. Він може бути повністю прозорим. Однак чохли, виготовлені лише з цього матеріалу, згодом можуть розтягуватися і втрачати форму. А силіконові поверхні притягують пил та можуть покриватися помітними відбитками пальців.

Полікарбонат. Жорсткий пластик із високою стійкістю до подряпин. Не боїться води, не схильний розтягуватись, але може тріскатися від сильних ударів. Якщо між полікарбонатними ділянками чохла та планшетом немає м'якого прошарку, вони здатні залишати на поверхні гаджета потертості.

Поліуретан. Менш жорсткий різновид пластику. Іноді може бути майже таким самим еластичним, як силікон. Добре відбиває удари і зазвичай не розтягується. Однак поліуретан вбирає вологу, тому під час миття його краще протирати змоченими серветками, а не тримати під водою.

Шкіра. Приємний на дотик матеріал із характерним запахом. Надає чохлу благородного вигляду, тому шкіряні аксесуари часто позиціонують як преміальні. Водночас і коштують вони чимало. Але є й дешевші варіанти із синтетичної шкіри зі схожими властивостями. Головна проблема матеріалу – це потреба в особливому догляді. Шкіра може псуватися від вологи. Тому її потрібно чистити за допомогою спеціальних засобів.

Підіб'ємо підсумки

Купуючи чохол для планшета, насамперед визначтеся з виробником. Щоб не витрачати свій час, можете одразу обмежити вибір списком оригінальних аксесуарів. Щось із них має підійти. Якщо ж ви готові перебрати чимало варіантів в пошуках ідеального чохла, тоді дивіться товари від сторонніх брендів.

Вирішіть, який формат вам потрібний. Накладки простіші, не мають рухомих частин і зазвичай найдешевші. Книжки і чохли-клавіатури захищають дисплей. А останні ще й дозволяють швидко друкувати текст, однак коштують дорожче за інші.

Не забудьте врахувати особливості матеріалів. М'які силікон та поліуретан добре відбивають удари, але перший схильний розтягуватись, а другий не любить вологу. Полікарбонат може тріскатися через падіння, зате стійкий до подряпин. Шкіра стильна, але примхлива.