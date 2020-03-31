Канал Украина покажет премьеру фильма Дочки с Ольгой Арнтгольц в главной роли

31 марта 2020 20:00 Юлия Крутиева
Канал Украина покажет премьеру фильма Дочки с Ольгой Арнтгольц в главной роли
Канал Украина покажет премьеру фильма Дочки с Ольгой Арнтгольц в главной роли
Ivory Films

В воскресенье, 5 апреля, в 17:00 на телеканале «Украина» состоится премьера 4-серийной картины «Дочки» производства продакшна IVORY films по заказу канала.

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Это история о девушке, которая, оказавшись в сложной жизненной ситуации, была вынуждена отказаться от новорожденной дочери. После того, как юную Ирину бросил парень, она решила оставить дочь в роддоме. По настоянию матери она уехала за границу, там вышла замуж и жила почти 18 лет. Но мысли о том, что где-то у нее есть ребенок, так и не покинули женщину. Она решает вернуться домой и разыскать свою дочь. Вот только это оказалось совсем не просто…

По словам исполнительницы роли Ирины, актрисы Ольги Арнтгольц, эта героиня ей совершенно не близка. Тем не менее, артистка понимает и не осуждает ее поступок.

Я считаю, что нет положительных или отрицательных героев, каждый человек совершает определенные поступки по какой-то причине. Мы же не бездумные существа, у нас есть эмоции, обстоятельства. В жизни может произойти все. Не хочу никого судить, это ведь выдуманная история, и я совершенно не хочу ее на себя надевать, – говорит актриса. – В этом проекте я играю маму очень взрослого ребенка – 17-18 лет. Этот новый для меня опыт очень интересный. У меня таких взрослых детей нет, и я не знаю, как это. Любопытно изучать эти отношения – не юношество, не подрастковость, а зрелые, когда нужно решать проблемы со взрослыми детьми, ведь в таком возрасте воспитывать то уже нечего. Но мы же не можем играть только то, что нам знакомо. Опираюсь на собственные ощущения, наверное, тем и интересно.

Канал Украина покажет премьеру фильма Дочки / Ivory Films
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Также роли в фильме исполнили актеры Радмила Щеголева, Алиса Лукшина, Вероника Лукьяненко, Кирилл Жандаров, Дарья Легейда, Юрий Гребельник, Оксана Гребенюк и многие другие. Режиссер-постановщик Роман Барабаш отмечает актерский состав картины. В фильме задействовано много артистов, так как зрители увидят героев в разных временных промежутках. 
Канал Украина покажет премьеру фильма Дочки / Ivory Films

Действие мелодрамы разворачивается в двух временных интервалах, поэтому воплощать сценарный замысел будут сразу два разновозрастных актерских состава, которые имеют портретную схожесть. Кирилл Жандаров, Ольга Арнтгольц, Дарья Легейда и другие любимые зрителям актеры расскажут с экрана необыкновенную историю о двух дочерях, с неожиданными поворотами судеб, тайнами и разоблачениями, утратами и обретениями,
– рассказывает режиссер.

Канал Украина покажет премьеру фильма Дочки / Ivory Films
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Оператор-постановщик картины – Максим Гуцу. Продюсеры – Наталия Стрибук, Виктория Корогод, Олег Рогожа, Илларион Павлюк, Владимир Рыбась, Армен Тер-Аванесов. Производством фильма по заказу канала «Украина» занимался продакшн IVORY films. Съемки проходили в Киеве и Киевской области.

Смотрите премьеру 4-серийного фильма «Дочки» в воскресенье, 5 апреля, в 17:00 на канале «Украина».

Напомним,

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