Канал Украина покажет премьеру фильма Дочки с Ольгой Арнтгольц в главной роли
В воскресенье, 5 апреля, в 17:00 на телеканале «Украина» состоится премьера 4-серийной картины «Дочки» производства продакшна IVORY films по заказу канала.
По словам исполнительницы роли Ирины, актрисы Ольги Арнтгольц, эта героиня ей совершенно не близка. Тем не менее, артистка понимает и не осуждает ее поступок.
Я считаю, что нет положительных или отрицательных героев, каждый человек совершает определенные поступки по какой-то причине. Мы же не бездумные существа, у нас есть эмоции, обстоятельства. В жизни может произойти все. Не хочу никого судить, это ведь выдуманная история, и я совершенно не хочу ее на себя надевать, – говорит актриса. – В этом проекте я играю маму очень взрослого ребенка – 17-18 лет. Этот новый для меня опыт очень интересный. У меня таких взрослых детей нет, и я не знаю, как это. Любопытно изучать эти отношения – не юношество, не подрастковость, а зрелые, когда нужно решать проблемы со взрослыми детьми, ведь в таком возрасте воспитывать то уже нечего. Но мы же не можем играть только то, что нам знакомо. Опираюсь на собственные ощущения, наверное, тем и интересно.
Действие мелодрамы разворачивается в двух временных интервалах, поэтому воплощать сценарный замысел будут сразу два разновозрастных актерских состава, которые имеют портретную схожесть. Кирилл Жандаров, Ольга Арнтгольц, Дарья Легейда и другие любимые зрителям актеры расскажут с экрана необыкновенную историю о двух дочерях, с неожиданными поворотами судеб, тайнами и разоблачениями, утратами и обретениями,– рассказывает режиссер.
Смотрите премьеру 4-серийного фильма «Дочки» в воскресенье, 5 апреля, в 17:00 на канале «Украина».
Напомним,