Таємниці ДНК 3 сезон: Мужчина отказался от ребенка, чтобы не выплачивать алименты
20 апреля на СТБ выйдет ток-шоу Таємниці ДНК 3 сезон. Герои программы – многодетная семья Дарьи и Александра из селища Водяное на Донецке.
«У нас дружная семья. Александр любит троих детей. И садики оплачивал, и игрушки: что ребенок хотел – ребенок получал. У нас все хорошо», – рассказывает Дарья.
Но Дарья жалуется: ее семейную идиллию хочет разрушить бывший муж Сергей. Он является отцом старшей дочери Вики, но с самого рождения девочку не признавал и все пять лет утверждает, что отец Вики – кто-то другой.
Дарья обратилась на проект «Таємниці ДНК» с одной просьбой: помочь доказать бывшему мужу и его новой жене, что они ошибаются и лишь распускают неправдивые слухи по их маленькому селу. Дарья хочет стянут алименты с Сергея, на которые недавно она подала заявление.
«Я в детстве тоже воспитывалась без отца. Но мой отец никогда не сомневался в нашем родстве. Я когда ему звонила, он всегда брал трубку. Я не понимаю, насколько надо быть таким равнодушным человеком: твой ребенок хочет с тобой связаться, а он не реагирует на это», – со слезами на глазах рассказывает проекту Дарья.
Дарья лишь мечтает воплотить в реальность главную мечту дочери – поговорить со своим папой и спеть ему песню. Женщина никогда не скрывала от маленькой Вики, кто ее настоящий отец, поэтому ей еще больнее из-за того, что отец в ответ не хочет ее принимать.
«Даша мне изменяла. Я думаю, что Вика не от меня – мы не похожи. Может, таксист был отцом. Может, еще кто-то. И я хочу не хочу, чтобы Даша терроризировала нашу семью. Если ребенок не от меня, то я не хочу платить чужие алименты», – уверяет проект Сергей.
Жена Сергея также уверена, что из ее мужа лишь хотят сделать козла отпущения. Она не готова делить своего мужа с Дарьей и обделять своих детей, чтобы выплачивать деньги за чужого ребенка.