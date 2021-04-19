Таємниці ДНК 3 сезон: Мужчина отказался от ребенка, чтобы не выплачивать алименты

19 апреля 2021 20:10 Александр Кива
Таємниці ДНК 3 сезон: Мужчина отказался от ребенка, чтобы не выплачивать алименты
Таємниці ДНК 3 сезон: Мужчина отказался от ребенка, чтобы не выплачивать алименты
пресс-служба

20 апреля на СТБ выйдет ток-шоу Таємниці ДНК 3 сезон. Герои программы – многодетная семья Дарьи и Александра из селища Водяное на Донецке.

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Молодая пара воспитывает 5-летнюю дочь Вику, 2-летнего Марка и годовалую Соню. Дарья восторгается своей семье: муж Александр всегда готов помочь ей с детьми и домашними делами, чтобы у нее было время на отдых.

«У нас дружная семья. Александр любит троих детей. И садики оплачивал, и игрушки: что ребенок хотел – ребенок получал. У нас все хорошо», – рассказывает Дарья.

Но Дарья жалуется: ее семейную идиллию хочет разрушить бывший муж Сергей. Он является отцом старшей дочери Вики, но с самого рождения девочку не признавал и все пять лет утверждает, что отец Вики – кто-то другой.

Дарья обратилась на проект «Таємниці ДНК» с одной просьбой: помочь доказать бывшему мужу и его новой жене, что они ошибаются и лишь распускают неправдивые слухи по их маленькому селу. Дарья хочет стянут алименты с Сергея, на которые недавно она подала заявление.

«Я в детстве тоже воспитывалась без отца. Но мой отец никогда не сомневался в нашем родстве. Я когда ему звонила, он всегда брал трубку. Я не понимаю, насколько надо быть таким равнодушным человеком: твой ребенок хочет с тобой связаться, а он не реагирует на это», – со слезами на глазах рассказывает проекту Дарья.

Дарья лишь мечтает воплотить в реальность главную мечту дочери – поговорить со своим папой и спеть ему песню. Женщина никогда не скрывала от маленькой Вики, кто ее настоящий отец, поэтому ей еще больнее из-за того, что отец в ответ не хочет ее принимать.

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Но Сергей уверен, что Дарья – лгунья, которая охотится на мужчин. Он уверен, что бывшая жена не один раз изменяла ему и кинула его вскоре из-за любовника, от которого и забеременела. Поэтому мужчина и его жена возмущены, почему их семья должна уплачивать алименты за чужого ребенка.

«Даша мне изменяла. Я думаю, что Вика не от меня – мы не похожи. Может, таксист был отцом. Может, еще кто-то. И я хочу не хочу, чтобы Даша терроризировала нашу семью. Если ребенок не от меня, то я не хочу платить чужие алименты», – уверяет проект Сергей.

Жена Сергея также уверена, что из ее мужа лишь хотят сделать козла отпущения. Она не готова делить своего мужа с Дарьей и обделять своих детей, чтобы выплачивать деньги за чужого ребенка.

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Кто же Дарья: жертва сплетен или аферистка? Кто на самом деле является биологическим отцом 5-летней Вики? И двух других детей женщины? Вопросы на ответы узнают ведущая Татьяна Высоцкая и эксперты в студии, а решающий ответ даст тест ДНК.

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