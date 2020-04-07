У каждого своя ложь: смотреть онлайн 3 серию (эфир от 07.04.2020)

7 апреля 2020 19:45 Александр Кива
У каждого своя ложь: смотреть онлайн 3 серию (эфир от 07.04.2020)
У каждого своя ложь: смотреть онлайн 3 серию (эфир от 07.04.2020)

7 апреля на СТБ зрители увидели 3 серию сериала У каждого свой обман.

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Смотрите в 3 серии сериала У каждого своя ложь

В сериале У каждого своя ложь 3 серия от 07.04.2020 Лизе трудно осознать и принять факт возможной смерти Алексея. А новость об измене мужа и беременность молодой любовницы совсем выбивает ее из колеи. Чтобы хоть как-то отвлечься от последних событий, Елизавета с головой уходит в работу и ищет поддержку у коллег. Тем временем полиция продолжает следственные действия по делу Алексея Лапшина. Удастся ли правоохранителям выяснить все факты и воспроизвести загадочные события роковой ночи? Смотрите в 3 серии У каждого своя ложь.

Неожиданная встреча

Всеми правдами и неправдами Елизавета узнает номер любовницы ее мужа и договаривается о встрече в ресторане. Зайдя в заведение, Лиза видит Марту – ту самую девушку, которая приходила в клинику, чтобы избавиться от ребенка. Какое неожиданное предложение получит Марта от Лизы?

3 серию сериала У каждого своя ложь смотрите в 21:00 на канале СТБ и скоро – онлайн на нашем сайте tv.ua

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