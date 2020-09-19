І будуть люди: смотреть 11 серию онлайн (эфир 19.09.2020)

19 сентября 2020 12:13 Александр Кива
І будуть люди: смотреть 11 серию онлайн (эфир 19.09.2020)
І будуть люди: смотреть 11 серию онлайн (эфир 19.09.2020)
пресс-служба

19 сентября на СТБ вышла 11 серия сериала І будуть люди.

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Смотрите в 11 серии сериала І будуть люди

В 11 серии исторической драмы І будуть люди Татьяна Ивасюта снова пытается устроиться учительницей в школу. Женщина так и не смогла найти работу в Хоролевке, ведь она – дочь священника, да еще и жена куркуля. Василий Ганжа и Оля не знают, как им быть: с одной стороны, они хотят помочь односельчанке, с другой – из-за нее могут быть проблемы.

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Оля в 11 серии семейной саги І будуть люди предлагает посоветоваться с Гинзбургом. Ганжа против: он знает, что Григорий не из тех людей, кто пойдет против правил. Так сможет ли Таня получить работу в Тарасовке?

У Федора тоже начались проблемы из-за его происхождения. Ему нужно официально отречься от отца, чтобы доказать свою преданность партии! Но согласится ли он на это? 

11 серию сериала І будуть люди смотрите онлайн - скоро на нашем сайте tv.ua.

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