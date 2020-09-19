І будуть люди: смотреть 11 серию онлайн (эфир 19.09.2020)
19 сентября на СТБ вышла 11 серия сериала І будуть люди.
В 11 серии исторической драмы І будуть люди Татьяна Ивасюта снова пытается устроиться учительницей в школу. Женщина так и не смогла найти работу в Хоролевке, ведь она – дочь священника, да еще и жена куркуля. Василий Ганжа и Оля не знают, как им быть: с одной стороны, они хотят помочь односельчанке, с другой – из-за нее могут быть проблемы.
У Федора тоже начались проблемы из-за его происхождения. Ему нужно официально отречься от отца, чтобы доказать свою преданность партии! Но согласится ли он на это?
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