Детский телохранитель: смотреть 22 серию онлайн (эфир от 22.12.2021)

Сюжет сериала Детский телохранитель: Главный герой сериала, бывший спецназовец Тарас, устраивается в элитное агентство, которое предоставляет услуги по охране детей состоятельных родителей. На боевых заданиях для Тараса было все очень просто, но в мирной жизни найти общий язык с детьми – настоящее испытание на стойкость. Тарасу необходимо не просто устранить угрозу жизни ребенка, но и вместе с его родителями решить более глубокие проблемы, которые привели к опасной ситуации. Любовный треугольник, глубокие переживания и тщательно охраняемые тайны приводят к неожиданным выводам. Яркая пара полицейских – капитан Мурза и младший лейтенант Вася не дают расслабиться Тарасу, усложняя работу. Но в результате сами же попадают в курьезные истории.