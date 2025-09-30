Поле Пам’яті. Час Відновлення: у Києві стартує Третє Українське Бієнале Цифрового та Медіа Мистецтва

З 1 по 12 жовтня в Музеї історії міста Києва пройде Третє Українське Бієнале Цифрового та Медіа Мистецтва – UBiennale 2025 «Поле Пам’яті. Час Відновлення».

Упродовж дванадцяти днів глядачі зможуть відвідати експозицію, де сучасне мистецтво зустрічається з технологіями AR/VR/AI, та взяти участь у професійній програмі, воркшопах і спеціальних подіях. Програма дуже різноманітна та буде цікава і дорослим, і дітям. Вхід вільний завдяки підтримці Українського культурного фонду.

UBiennale: «Поле Пам’яті. Час Відновлення» – простір мистецької рефлексії, де сучасне мистецтво та нові технології (доповнена реальність, віртуальна реальність і штучний інтелект) працюють із темами пам’яті і відродження, взаємодії людини та природи, боротьби за право бути і творити майбутнє.

Цього року у програмі понад 20 робіт з 15 країн, що поєднують відео та саундарт, AR/VR/MR, генеративні та датапроєкти, інтерактивні та кінетичні інсталяції, перформативні практики. Окрема ексклюзивна міжнародна секція представить мистецтво з Іспанії, Португалії та Польщі.

Уперше українська аудиторія побачить VR-роботу з Австрії, презентовану цього року на Венеційському бієнале, локалізовану українською мовою. Також до програми входить VR/імерсивний проєкт із Литви, натхненний мистецтвом і музикою видатного художника Мікалоюса Константінаса Чюрльоніса – поетична подорож-медитація про творчість і людське дорослішання.

На відвідувачів чекає багато українських прем’єр – інсталяції, відео- та аудіоарт, біоарт, роботи з VR-шоломами, AR-проєкти й унікальні технологічні костюми, що можна приміряти через власний смартфон і навіть через TikTok-маски; серед учасників з України – Вероніка Чередніченко, Сергій Петлюк, Олена Гром із проєктом «Мавки. Камуфляж», успішно презентованим за кордоном, Олег Харч із проєктом про Ілона Маска та Чорнобиль, Дмитро Грешко з відеоінсталяцією на матеріалах фільму «Дівія», показаного на МКФ у Карлових Варах, Юлія Овчарук із віртуальними костюмами та інші.

Паралельно відбудеться професійна дводенна програма з участю українських і міжнародних кураторів, митців, дослідників і інженерів нових медіа: відкриті лекції, дискусії, воркшопи, нетворкінг. Заплановано онлайн-виступ перформерів із Канади з можливістю перегляду у VR, під час якого відбудеться презентація музики, створеної «грибами» за допомогою нових технологій.

Куратори: український куратор Валерій Коршунов і міжнародний куратор Юрій Лех.

Це бієнале об’єднує сучасне мистецтво та передові технології, щоб показати глибокий зв’язок між травмою та відродженням, між руйнуванням і створенням. Воно ставить перед глядачем фундаментальні питання: що значить боротися за право на існування? Як біль і втрати стають основою для творення нового? Як природа, що розділяє нашу боротьбу, допомагає нам знайти шлях до відновлення? Ми хочемо дати голос українським митцям, які створюють свої роботи під час війни, щоб зібрати живі свідчення та перетворити їх на видимість, дати авторам простір професійного обміну та міжнародної присутності, а суспільству – досвід співпереживання й дії, – Валерій Коршунов, куратор бієнале.

Валерій Коршунов, куратор бієнале. / Пресслужба

Професійна програма

Чому це важливо

Паралельно з виставкою відбуватиметься дводенна професійна панель за участю українських і міжнародних кураторів, митців, дослідників та інженерів нових медіа. Лекції, дискусії та практичні воркшопи допоможуть побачити, як народжуються проєкти на перетині мистецтва і технологій, а нетворкінг відчинить двері до нових співпраць. Онлайн-перформанс із Канади, що можна переглянути у VR, переносить світову сцену буквально у вашу присутність. Кураторські тури, публічні зустрічі з авторами та покази з коментарями додають глибинного контексту. Якщо ви шукаєте не просто візуальні враження, а знання та контакти – це вагома причина відвідати UBiennale.

UBiennale – унікальна для України подія, де рівень художньої якості поєднується з інноваційністю технологій. Тут утворюється безпечне поле для розмови про пам’ять і відновлення, посилюється міжнародна видимість українських авторів і запрошуються глядачів до співтворчості – небайдужості. Тут народжуються нові сенси, партнерства та компетенції, що залишаються з вами після виходу з музею. Візит на бієнале – це інвестиція у власну чутливість, обізнаність і включеність у світове культурне поле.

Що: UBiennale: «Поле Пам’яті. Час Відновлення»

Коли: 1–12 жовтня, 12:00-19:00 (Ср-Нд), вихідні Пн-Вт

Де: Музеї історії міста Києва (вул. Богдана Хмельницького, 7)

Вхід вільний.

