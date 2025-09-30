Поле Пам’яті. Час Відновлення: у Києві стартує Третє Українське Бієнале Цифрового та Медіа Мистецтва

30 вересня 2025 17:00 Редакция
Поле Пам’яті. Час Відновлення: у Києві стартує Третє Українське Бієнале Цифрового та Медіа Мистецтва
Поле Пам’яті. Час Відновлення: у Києві стартує Третє Українське Бієнале Цифрового та Медіа Мистецтва
Пресслужба

З 1 по 12 жовтня в Музеї історії міста Києва пройде Третє Українське Бієнале Цифрового та Медіа Мистецтва – UBiennale 2025 «Поле Пам’яті. Час Відновлення».

Читайте також«Холостяк» Олександр Терен розповів про курйоз з подорожі
Упродовж дванадцяти днів глядачі зможуть відвідати експозицію, де сучасне мистецтво зустрічається з технологіями AR/VR/AI, та взяти участь у професійній програмі, воркшопах і спеціальних подіях. Програма дуже різноманітна та буде цікава і дорослим, і дітям. Вхід вільний завдяки підтримці Українського культурного фонду.

UBiennale: «Поле Пам’яті. Час Відновлення» – простір мистецької рефлексії, де сучасне мистецтво та нові технології (доповнена реальність, віртуальна реальність і штучний інтелект) працюють із темами пам’яті і відродження, взаємодії людини та природи, боротьби за право бути і творити майбутнє.
Цього року у програмі понад 20 робіт з 15 країн, що поєднують відео та саундарт, AR/VR/MR, генеративні та датапроєкти, інтерактивні та кінетичні інсталяції, перформативні практики. Окрема ексклюзивна міжнародна секція представить мистецтво з Іспанії, Португалії та Польщі.

Уперше українська аудиторія побачить VR-роботу з Австрії, презентовану цього року на Венеційському бієнале, локалізовану українською мовою. Також до програми входить VR/імерсивний проєкт із Литви, натхненний мистецтвом і музикою видатного художника Мікалоюса Константінаса Чюрльоніса – поетична подорож-медитація про творчість і людське дорослішання. 

На відвідувачів чекає багато українських прем’єр – інсталяції, відео- та аудіоарт, біоарт, роботи з VR-шоломами, AR-проєкти й унікальні технологічні костюми, що можна приміряти через власний смартфон і навіть через TikTok-маски; серед учасників з України – Вероніка Чередніченко, Сергій Петлюк, Олена Гром із проєктом «Мавки. Камуфляж», успішно презентованим за кордоном, Олег Харч із проєктом про Ілона Маска та Чорнобиль, Дмитро Грешко з відеоінсталяцією на матеріалах фільму «Дівія», показаного на МКФ у Карлових Варах, Юлія Овчарук із віртуальними костюмами та інші. 

Паралельно відбудеться професійна дводенна програма з участю українських і міжнародних кураторів, митців, дослідників і інженерів нових медіа: відкриті лекції, дискусії, воркшопи, нетворкінг. Заплановано онлайн-виступ перформерів із Канади з можливістю перегляду у VR, під час якого відбудеться презентація музики, створеної «грибами» за допомогою нових технологій.

Куратори: український куратор Валерій Коршунов і міжнародний куратор Юрій Лех.

Це бієнале об’єднує сучасне мистецтво та передові технології, щоб показати глибокий зв’язок між травмою та відродженням, між руйнуванням і створенням. Воно ставить перед глядачем фундаментальні питання: що значить боротися за право на існування? Як біль і втрати стають основою для творення нового? Як природа, що розділяє нашу боротьбу, допомагає нам знайти шлях до відновлення? Ми хочемо дати голос українським митцям, які створюють свої роботи під час війни, щоб зібрати живі свідчення та перетворити їх на видимість, дати авторам простір професійного обміну та міжнародної присутності, а суспільству – досвід співпереживання й дії, – Валерій Коршунов, куратор бієнале.

Валерій Коршунов, куратор бієнале. / Пресслужба

Професійна програма

Читайте такожОлександр Педан розповів про курйози на власному весіллі
Паралельно з виставкою відбуватиметься дводенна професійна панель за участю українських і міжнародних кураторів, митців, дослідників та інженерів нових медіа. Лекції, дискусії та практичні воркшопи допоможуть побачити, як народжуються проєкти на перетині мистецтва і технологій, а нетворкінг відчинить двері до нових співпраць. Онлайн-перформанс із Канади, що можна переглянути у VR, переносить світову сцену буквально у вашу присутність. Кураторські тури, публічні зустрічі з авторами та покази з коментарями додають глибинного контексту. Якщо ви шукаєте не просто візуальні враження, а знання та контакти – це вагома причина відвідати UBiennale.

Чому це важливо

UBiennale – унікальна для України подія, де рівень художньої якості поєднується з інноваційністю технологій. Тут утворюється безпечне поле для розмови про пам’ять і відновлення, посилюється міжнародна видимість українських авторів і запрошуються глядачів до співтворчості – небайдужості. Тут народжуються нові сенси, партнерства та компетенції, що залишаються з вами після виходу з музею. Візит на бієнале – це інвестиція у власну чутливість, обізнаність і включеність у світове культурне поле.

  • Що: UBiennale: «Поле Пам’яті. Час Відновлення»
  • Коли: 1–12 жовтня, 12:00-19:00 (Ср-Нд), вихідні Пн-Вт
  • Де: Музеї історії міста Києва (вул. Богдана Хмельницького, 7)

Вхід вільний.

Нагадаємо, 

Читайте TV.ua в Google.News

Хмара тегів

афіша афіша заходів афіша Києва

Матеріали на тему

Дискотеки, мюзикли, бродвейський імпровіз та TikTok-хіти: жовтнева афіша Caribbean Club і Pepper’s Club
Афіша

Дискотеки, мюзикли, бродвейський імпровіз та TikTok-хіти: жовтнева афіша Caribbean Club і Pepper’s Club
LAMA, театр, вар’єте та триб’юти Queen і AC/DC: що відвідати в Caribbean Club і Pepper’s Club у вересні
Афіша

LAMA, театр, вар’єте та триб’юти Queen і AC/DC: що відвідати в Caribbean Club і Pepper’s Club у вересні
Як зняти шкаралупу з сирого яйця і зберегти його форму? Показує Даша Астафʼєва
Корисні поради

Як зняти шкаралупу з сирого яйця і зберегти його форму? Показує Даша Астафʼєва
У Києві відбувся допрем’єрний показ комедії «Пан або пропав»
Прем'єри

У Києві відбувся допрем’єрний показ комедії «Пан або пропав»
Допомогти журналістам

Популярне на сайті

Зважені та щасливі 10 сезон: дивитися 1 випуск онлайн від 28.09.2025

Зважені та щасливі 10 сезон: дивитися 1 випуск онлайн від 28.09.2025
МастерШеф 16 сезон: дивитися 6 випуск онлайн від 27.09.2025

МастерШеф 16 сезон: дивитися 6 випуск онлайн від 27.09.2025
Хто зверху 14 сезон: дивитися 1 випуск онлайн від 25.09.2025

Хто зверху 14 сезон: дивитися 1 випуск онлайн від 25.09.2025
Хто хоче стати мільйонером?: стендап-комік і волонтер Василь Байдак зіграє в новому випуску шоу

Хто хоче стати мільйонером?: стендап-комік і волонтер Василь Байдак зіграє в новому випуску шоу

Популярне відео

Зважені та щасливі 10 сезон: дивитися 1 випуск онлайн від 28.09.2025

Зважені та щасливі 10 сезон: дивитися 1 випуск онлайн від 28.09.2025
МастерШеф 16 сезон: дивитися 6 випуск онлайн від 27.09.2025

МастерШеф 16 сезон: дивитися 6 випуск онлайн від 27.09.2025
Хто зверху 14 сезон: дивитися 1 випуск онлайн від 25.09.2025

Хто зверху 14 сезон: дивитися 1 випуск онлайн від 25.09.2025
Поле 3 сезон: дивитися 5 випуск онлайн від 24.09.2025

Поле 3 сезон: дивитися 5 випуск онлайн від 24.09.2025
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK