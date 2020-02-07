Куда пойти в Киеве 8–9 февраля 2020 (афиша)

В феврале все сильнее чувствуется приближение весны, нам всем хочется почаще выбираться из дома в поисках новых впечатлений.

«Зимова Країна на ВДНГ»

В ближайшие выходные для этого будет вдоволь возможностей – афиша мероприятий столицы, как всегда, радует разнообразными вариантами веселого и интересного отдыха.

Где: метро «Выставочный центр»

Когда: 7–9 февраля, с 10:00 до 22:00

Сколько: вход на территорию парка свободный, развлечения на локациях – от 100 до 280 грн/ Купить билеты.

На ВДНГ продолжаются тематические викенды. Как и обещали организаторы парка-фестиваля, в ближайшие выходные всех гостей здесь ждет царство вареников! А судя по прогнозу синоптиков, выходные наконец будут по-настоящему зимними со снегом и легким морозом. В такую погоду особенно приятно устроить веселую прогулку на свежем воздухе, с танцами, конкурсами и вкусными угощениями.

8 и 9 февраля здесь будет богатый выбор сладких и соленых вареничков с разными начинками, выступления народных коллективов, вареничное диско, аниматоры-вареники для детворы, конкурс «Спритні щелепи» для любителей посостязаться, кто скорее расправится с любимым блюдом. И большая тематическая фотозона на тему «Вечеров на хуторе близ Диканьки».

Кроме гастрономических удовольствий, гостей традиционно порадуют популярные локации – каток, тюбинговые горки, «Замок ледовых скульптур», контактный зоопарк и ферма тропических бабочек, веревочный парк и аттракционы на любой вкус. Так что собирайте родных и друзей – и айда на «Зимову Країну на ВДНГ»!

Выставка костюмов «Магия кино»

Где: концерт-холл ВДНГ, метро «Выставочный центр»

Когда: 7–9 февраля, с 12:00 до 20:00

Сколько: 90–390 грн. Детям до 3 лет в сопровождении родителей бесплатно/ Купить билеты.

Всем, кто еще не успел посетить выставку роскошных костюмов, в которых снимались актеры украинских кино- и телепроектов, советуем поспешить, ведь совместный проект компаний FILM.UA Group и StarLight Entertainment работает до 13 февраля. Известные дизайнеры Ольга Навроцкая, Леся Патока, Антонина Белинская и другие вложили все свое мастерство в эти наряды и создали настоящие произведения искусства, поражающие большим вниманием к деталям и прекрасно воссоздающие атмосферу тех эпох, которые нам показаны в кино. Вторую жизнь на выставке «Магия кино» получили наряды персонажей украинского-американского боевика «Захар Беркут», психологической драмы «Віддана», телесериала «Кріпосна», костюмы участников спектакля «Викрадена принцеса» и 5D-шоу «Winterra. Легенда Казкового краю». Также зрители узнают среди экспонатов образы из капсульной коллекции MAVKA, созданной на основе мультфильма «Мавка. Лісова пісня» (премьера должна состояться в 2021 году, а персонажи представлены в «Замке ледовых скульптур» на ВДНГ до 1 марта).

Comet Is Coming

Где: Caribbean Club

Когда: 07 февраля, 19:00

Сколько: 990–1390 грн / Купить билеты.

Британский «космический» коллектив основали в 2013 году трое молодых джазовых музыкантов: саксофонист Шабака Хатчингс, клавишник Дэн Ливерс и ударник Макс Халлетт. Коллектив вдохновился творчеством ныне не существующего подразделения звуковых эффектов компании BBC – Radiophonic Workshop, известного своими экспериментальными работами в стиле электронной музыки. Название одного из произведений BBC Radiophonic Workshop и послужило основой для названия группы – Comet Is Coming. Британцы выпустили три студийных альбома – Channel the Spirits (2016), Trust in the Lifeforce of the Deep Mystery (2019) и The Afterlife (2019), и два мини-альбома – Prophecy (2015) и Death to the Planet (2017).

В творчестве коллектива смешались элементы джаза, электроники, фанка и психоделического рока, и каждая композиция как будто погружает слушателя в глубины космоса. Концерт «кометчиков» в Украине состоится при поддержке Британского совета в рамках проекта Selector Live – радиошоу о новой британской музыке The Selector.

Гончарное мастерство, мастер-класс

Гончарство издавна было одним из основных занятий и умений украинского народа. С этим ремеслом было связано немало поверий и легенд, а искусные мастера считались уважаемыми людьми.

На занятиях по гончарству можно больше узнать о традициях родного края, поучиться основам древнего ремесла, попрактиковаться работе на гончарном круге, почувствовать силу и творческую энергию своих рук, которая помогает создавать из бесформенного куска глины красивые и изящные вещи. Этот обучающий курс поможет расслабиться после напряженных рабочих будней, пообщаться в приятной компании и даже в некотором роде помедитировать.

Продолжительность занятия: 1,5 часа. В стоимость входят мастер-класс и расходные материалы. Желательно приходить в удобной одежде (женщинам – в брюках). Обязательна предварительная запись на индивидуальные занятия.

«Враг народа»

Где: Национальный академический театр русской драмы имени Леси Украинки

Когда: 07 февраля, 19:00

Сколько: 30–150 грн/ Купить билеты.

Социальная драма по знаменитой пьесе En folkefiende (1882) норвежского писателя Генрика Ибсена, которая спустя 138 лет не утратила своей актуальности.

В небольшом курортном городке построена лечебница, пользующаяся большой популярностью благодаря целительным качествам местной воды. И тут – как гром среди ясного неба: доктор Томас Стокманн выяснил, что вода заражена вредными бактериями и теперь опасна для здоровья. Доктор намерен добиться огласки этого печального факта, чтобы как можно скорее начать реконструкцию системы канализации. Но городские власти во главе с родным братом Стокманна, боясь убытков от закрытия либо реконструкции курорта, начинают против доктора настоящую войну. Манипулируя сознанием жителей, администрация объявляет Томаса Стокманна «врагом народа» и склоняет общество на свою сторону.

Продолжительность спектакля: 2 часа 50 минут, с одним антрактом.

Uriah Heep

Где: Международный центр культуры и искусств

Когда: 07 февраля, 19:00

Сколько: 1049–1999 грн/ Купить билеты.

Ветераны хард-рока уже второй год гастролируют по всему миру с масштабным туром по случаю 50-летия группы. За полстолетия британский коллектив претерпел много изменений состава, единственный постоянный участник группы со дня ее появления в 1969 году – гитарист Мик Бокс, остальные четверо – вокалист Берни Шоу, клавишник Фил Лансон, бас-гитарист и бэк-вокалист Деви Риммер и ударник Рассел Гилбрук – присоединились к Uriah Heep с 1986 по 2013 годы. И несмотря не все изменения и эксперименты, остается неизменным фирменный саунд и настоящий музыкальный праздник, который эта команда устраивает на каждом выступлении. На концерте в Киеве они тоже готовы удивлять и заряжать своей бешеной энергией. Рокеры представят новый, 26-й по счету, студийный альбом – Living The Dream, а также культовые композиции Lady in Black, Gypsy, Stealin' и другие.

«Шоколадный домик»: интерьеры и истории»

Где: метро «Крещатик», ул. Шелковичная, 17/2

Когда: 08 февраля, 15:00

Сколько: 250 грн/ Купить билеты.

Особняк брянского купца Семена Могилевцева, прозванный в народе «Шоколадным домиком» – за цвет и схожесть фасада с плиткой шоколада – был построен в 1899–1901 годах. С этим необычным зданием, оформленным в разных стилях (готика – в столовой, модерн – в гостиной, барокко – в кабинете), связано много легенд и и городских историй. Первая появилась еще при жизни Могилевцева – якобы Семен Семенович, который никогда не был женат, ухаживал за какой-то замужней дамой, а дом построил для тайных встреч с любовницей. После смерти купца в 1917 году здание досталось его племянникам, а уже в 1930-х годах «Шоколадный домик» оказался в собственности государства. В 1934 году он был передан в НКВД, в 1948-м – Управлению делами Совета Министров УССР. С 1960 года и до начала 1980-х в особняке располагался Дворец бракосочетания, а с 1986-го – детская картинная галерея. Во время прогулки гости узнают много неизвестных подробностей об истории усадьбы и известных жильцах дома, увидят отреставрированные залы, роскошные росписи и многое другое. Продолжительность экскурсии: 3 часа.

«Маленький принц»

Где: Международный центр культуры и искусств

Когда: 08 февраля, 18:00

Сколько: 200–790 грн/ Купить билеты.

Знаменитая философская повесть-сказка Антуана де Сент-Экзюпери получила новое неожиданное воплощение в постановке театра Sherliz_theater. Организаторы обещают зрелищное световое представление, которое поразит зрителей уникальными неоновыми костюмами, лазерными декорациями и эклектическим миксом разных музыкальных и хореографических стилей. Яркий и зрелищный спектакль будет интересен и маленьким зрителям, и их родителям, которые, как говорил автор «Маленького принца», «все взрослые сначала были детьми, только мало кто из них об этом помнит».

Продолжительность шоу: 1 час 20 минут, с антрактом.

Детский кукольный спектакль «Мама для мамонтенка»

Где: Театр кукол на левом берегу Днепра, ул. Миропольская, 1.

Когда: 8 февраля, 11:00, 13:00, 17:00

Возраст: 3+

Язык: украинский

Продолжительность: 45 минут

Сколько: 80 грн.

Трогательная история о дорогом человеке в мире – МАМЕ! Но так случилось, что мамонтенок проснулся, когда его мамы не было рядом, и где бы он ее не искал – не мог найти! Поэтому полон решимости он отправляется на поиски! Преодолеть все препятствия на своем пути не каждый сможет. Но наш герой не боится ничего. Пересечь океан, встретить Льва и остаться в живых – все это удается мамонтенку. А вот сможет ли он найти свою Маму – смотрите в спектакле.

«Чисто семейное дело»

Где: Дом офицеров

Когда: 08 февраля, 19:00

Сколько: 150–350 грн/ Купить билеты.

Театральные постановки по произведениям выдающегося английского драматурга Рэя Куни с большим успехом идут на сценах по всему миру. В Украине его пьесы тоже весьма популярны – поклонникам театра давно знакомы «Слишком женатый таксист», «№13» («Безумная ночь, или женитьба Пигдена»), «Женщина и все ее мужчины». Еще одну комедию по мотивам пьесы Куни «Чисто семейное дело» представляет молодой режиссер и руководитель Театра «Актер» Вячеслав Жыла, а в ролях – звездный актерский состав: Александр Папуша, Тамара Яценко, Алексей Вертинский и другие.

По сюжету, у известного лондонского невролога Дэвида Мортимера внезапно объявляется сын от давней любовницы, который очень хочет наконец познакомиться с отцом. А у отца, как назло, забот полон рот – буквально через час он должен выступать на международной конференции, и от этого доклада зависит вся его карьера. Попытки Мортимера втихую решить это семейное дело, как водится, спровоцируют кучу комических ситуаций.

Продолжительность: 2 часа, с антрактом.

«Тайны Чаролеса»

Где: Национальный дворец искусств «Украина»

Когда: 09 февраля, 15:00

Сколько: 120–290 грн/ Купить билеты.

Музыкальный интерактивный шоу-спектакль театра «Колоритмы» по мотивам старинной европейской сказки о спящей красавице. Юную красавицу Аврору охраняет ее крестная, колдунья Малефисента. Малейшее сомнение в том, что герои поступают достойно, и вот уже она пускает в ход свои чары, едва не разрушив навсегда путь из мира людей в волшебный Чаролес. Влюбленному в Аврору принцу придется с помощью зрителей преодолеть множество препятствий, чтобы убедить Малефисенту: люди на самом деле гораздо лучше, чем ей казалось.

Кроме яркой и красочной постановки, организаторы обещают гостям веселые игры и развлечения, шоу пузырей и приятные сюрпризы всем участникам.