Куда пойти в Киеве 8–9 февраля 2020 (афиша)

Британский «космический» коллектив основали в 2013 году трое молодых джазовых музыкантов: саксофонист Шабака Хатчингс, клавишник Дэн Ливерс и ударник Макс Халлетт. Коллектив вдохновился творчеством ныне не существующего подразделения звуковых эффектов компании BBC – Radiophonic Workshop, известного своими экспериментальными работами в стиле электронной музыки. Название одного из произведений BBC Radiophonic Workshop и послужило основой для названия группы – Comet Is Coming. Британцы выпустили три студийных альбома – Channel the Spirits (2016), Trust in the Lifeforce of the Deep Mystery (2019) и The Afterlife (2019), и два мини-альбома – Prophecy (2015) и Death to the Planet (2017).

