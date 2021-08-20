Лунный гороскоп на 20 августа 2021 года для знаков Зодиака

Лунный гороскоп на 20 августа 2021 года для знаков Зодиака

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Водолей.

Период лунного Водолея подходит для научной и интеллектуальной работы, связанной с общественными сферами, например, психологией, социологией и даже астрологией. Также хорошо продвигается работа в сфере новых технологий.

Время очень благоприятно для общения с единомышленниками, друзьями по интересам.

Наступил двенадцатый лунный день, ближайшие сутки проверят ваши деловые качества. Возможно, вам пора заняться повышением квалификации и коммуникационных способностей, чтобы достигнуть поставленную ранее (и очень амбициозную) цель.