Лунный гороскоп на 20 августа 2021 года для знаков Зодиака

20 августа 2021 00:10 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Лунный гороскоп на 20 августа 2021 года для знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 20 августа 2021 года для знаков Зодиака
pixabay.com

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Водолей.

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Период лунного Водолея подходит для научной и интеллектуальной работы, связанной с общественными сферами, например, психологией, социологией и даже астрологией. Также хорошо продвигается работа в сфере новых технологий. 

Время очень благоприятно для общения с единомышленниками, друзьями по интересам. 

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Наступил двенадцатый лунный день, ближайшие сутки проверят ваши деловые качества. Возможно, вам пора заняться повышением квалификации и коммуникационных способностей, чтобы достигнуть поставленную ранее (и очень амбициозную) цель. 

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