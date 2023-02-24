Як звучать українські міста під час війни у новому музичному тревел-шоу «Як звучить світ… Україна»

На початку лютого відбулась прем’єра нового музичного тревел-шоу «Як звучить світ… Україна» на YouTube-каналі «УкрЮтубПроєкт».

Це проєкт про особливе звучання міст України, який придумали творче подружжяА ведучим шоу став відомий композитор

Цей проєкт про музику, яка притаманна тільки одному місту. Адже дуже часто ми не помічаємо навколо себе унікальності певних звуків, це все здається буденністю, а насправді має велике значення. У першому сезоні глядачі зможуть почути мелодії шести українських міст. Перші два епізоди про Чернігів та Одесу вже доступні до перегляду на «УкрЮтубПроєкт».

Творче подружжя Євген та Наталія Синельникови розповіли: чи буде наступний сезон, чому змінили назву проєкту та як виникла ідея нового «формату музичного тревел-шоу».

Наталія і Євген Синельникови: У місто повертається життя

Коли з‘явилась ідея проєкту «Як звучить світ… Україна»? Чому обрали саме формат музичного тревел-шоу?

Наталія: Творча ідея тревелу «Як звучить світ… Україна» з’явилась ще до початку повномасштабного вторгнення, але після 24 лютого усе набуло нових сенсів. Зафільмувати, записати, відтворити зліпок унікальних звуків життя українських міст і показати Україну українцям так, аби серце знову защемило любов’ю до неї. Багато енергії і сенсів ми вклали в цей проєкт. Ми впевнені, що кожен відкриє для себе щось особисте під час перегляду.

А формат музичного тревел-шоу — це щось абсолютно нове і цікаве для української та закордонної аудиторій. Саме цей варіант занурює глядача у реальність, бо він проживає всю історію разом із ведучим: від пошуку звуків до створення фінальної мелодії. Також ми додали англійські субтитри, адже дуже важливо, щоб світ почув Україну зараз.

Чому змінилась назва проєкту — «Як звучить Україна» переросло в «Як звучить світ… Україна»?

Євген: Так, назва трішки змінилась. З самого початку була «Як звучить Україна», а зараз вона розширена «Як звучить світ… Україна». У процесі ми вирішили змінити назву для того, щоб звуки міст України почув весь світ. Україна — сильна і єдина, а її міста неповторні, і кожне має свою унікальність. Під час війни наші міста звучать зовсім по-іншому і це треба почути і прожити. Після того як ми виженемо окупантів зі всієї території держави, після нашої перемоги, дуже важливо показати, як звучить кожне деокуповане місто. Тому «Як звучить світ… Україна» – назва, яка показує, що цей проєкт вартий уваги кожного українця та всього світу.

У першому сезоні 6 епізодів. Чи плануєте робити другий сезон? Яким він буде?

Євген: Під час першого сезону у нас вийде 6 епізодів. Містами-героями стали Київ і Верховина, Львів і Одеса, Чернігів і Харків. А Харків був знятий ще до початку повномасштабного вторгнення. Звісно, ми б хотіли показати всю Україну, хочемо, щоб глядачі почули мелодії 24 міст. Це є в наших планах, але поки ще рано говорити про якусь конкретику.

Ваша сім’я пробула в окупації певний період часу. Можете розповісти, як це було і як зараз звучить місто після деокупації?

Наталія: Ми прожили в окупації в Бучі два тижні. І насправді дуже щасливі, що змогли виїхати і що зі всіма рідними все добре. Під час окупації місто звучало страхом, біллю та війною. Зараз Буча змінилась. Вона звучить надією та радістю. Люди повертаються до своїх домівок та намагаються відбудовувати, де це можливо. У місто повертається життя, і його звуки надихають на віру в перемогу та щасливе майбутнє.

Євген Філатов: Міста нашої країни звучать по-іншому

Саунд-продюсер Євген Філатов — ведучий тревел-шоу «Як звучить світ… Україна». Саме він шукає унікальні звуки і творить з них мелодію, яка відображає і передає звучання українських міст. Композитор поділився тим, як змінилось звучання українських міст під час війни.

Звучання і зйомки якого міста справили на вас найбільше враження?

Найцікавішою складовою проєкту є те, що я не розумів, який трек ми отримаємо на виході. Особисто для мене це було таке випробування. Тому важко назвати якесь конкретне місто, бо кожне було унікальним, цікавим та оригінальним по звучанню. Крім прописаних заздалегідь локацій у містах мав місце експромт, коли я просто по ходу звертав увагу на якийсь окремий звук, казав Жені і Наталі, що це може бути прикольно, і вони підтримували мою ідею його записати. У кожному місті було щось таке, що зачепило. Наприклад, в Чернігові несподіваним звуком, який вдалось записати, став хлопчик, який підспівував вуличному музиканту. А в Одесі здивував звук старого фортепіано, яке ми знайшли в одному з двориків.

Чи змінилось звучання міст під час війни?

З початком повномасштабного вторгнення Україна змінилась. Міста нашої країни звучать по-іншому. І буває так, що ти пам’ятаєш якесь місце одним, а зараз воно зовсім не таке. Наприклад, одеський «Пасаж» з унікальною акустикою, де завжди багато туристів, зараз без натовпу людей. Пивоварня в Чернігові, де вирувало життя, де працювали люди, розбита російськими ракетами. А звук повітряної тривоги вже став для нас буденністю. І саме цей звук я намагався якось інтерпретувати у мелодію кожного міста, де ми побували. Бо зараз наша країна звучить сиренами, війною і незламністю. І попри все, люди продовжують жити, працювати, організовувати благодійні акції та концерти.