Джордж МакКэй — талантливый харизматик в “Правдивой истории банды Келли

В дальнейшем этап юности своей карьеры МакКэй провел на театральной сцене в лучших британских постановках на основе работ великих драматургов Иэна Макьюэна, Юджина О’Нила, Гарольда Пинтера. А также работая с интересными кинорежиссерами – Декстер Флетчер, Эдвард Цвиг, Пет О’Коннор, Кевин Макдональд, Мэтт Росс to the name of few. Теперь работы Джастина Курзеля и Сэма Мендеса пополнили фильмографию молодой звезды.

