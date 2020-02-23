Джордж МакКэй — талантливый харизматик в “Правдивой истории банды Келли

Каждый год шоу–бизнес обязательно поднимает шум вокруг новых лиц.

Харизматик с широким актерским диапазоном

И не важно — актеры они, музыканты или режиссеры. Главное – их ниша, бэкграунд, возраст, внешние данные, талант и/или харизма. К сожалению, это правда! Порой последние два пункта не столько обязательны, сколько выборочны.

А уж верное голливудское правило, делящее актеров на “звезд” и “характерников” пока еще никто не отменял. Условная звезда – харизматик, приковывающий к экрану, но не обладающих широким актерским диапазоном. В то время как “характерник” – человек-хамелеон, который может перевоплотиться в любого персонажа. Но стоит признать, что в эпоху нового Голливуда, когда успех гарантируют или крупные тентполы, или оригинальные истории – это все чаще подвергается сомнению.

Молодой британский актер Джордж МакКэй – как раз такая история. Главный герой впечатляющего военного эпика Сэма Мендеса “1917” и исполнитель роли легендарного разбойника Неда Келли в “Подлинной истории банды Келли” (в прокате с 20 февраля!) харизматик с широким актерским диапазоном, верно двигающийся на вершину актерского Олимпа.

Джордж МакКэй родился в Лондоне, в 1992–м году, в семье художницы по костюмам и осветителя, с детства окруженный любовью к искусству. В актерскую профессию юный МакКэй попал в десятилетнем возрасте, сыграв одну из ролей в сказке “Питер Пен”, снятой именитым австралийским режиссером Пи Джей Хоганом.

В дальнейшем этап юности своей карьеры МакКэй провел на театральной сцене в лучших британских постановках на основе работ великих драматургов Иэна Макьюэна, Юджина О’Нила, Гарольда Пинтера. А также работая с интересными кинорежиссерами – Декстер Флетчер, Эдвард Цвиг, Пет О’Коннор, Кевин Макдональд, Мэтт Росс to the name of few. Теперь работы Джастина Курзеля и Сэма Мендеса пополнили фильмографию молодой звезды.

К 27–ми годам в копилке Маккея награды Каннского кинофестиваля лучшему молодому актеру, шотландской BAFTA за лучшую роль, номинации BIFA, Empire, Screen Actors, BAFTA Rising Star. И это без широкой узнаваемости среди публики. Зато с талантом и желанием упорно работать над самыми разными проектами. Упорный труд принес свои плоды. После успеха “1917” о Джордже Маккее сложно не заговорить. И уж тем более пропустить его новую работу, “Правдивую историю Банды Келли”.

Мрачное прошлое Австралии

К экранизации именитого одноименного романа Питера Кэри шли довольно долго, пытаясь найти подходящую кандидатуру как для кресла режиссера, так и идеального актера на роль противоречивого разбойника и настоящей легенды – Неда Келли. Про Келли, его путь и его банду написаны десятки книг, поставлены пьесы, сняты сериалы и кинофильмы. На заре своего большого прорыва Неда играл и рано покинувший нас австралийский гений Хит Леджер в байопике “Банда Келли”.

Но “Правдивая история банды Келли” – совсем иное произведение. Дискуссионное, жесткое, рассказывающее о мрачном прошлом Австралии и о личном пути во тьму. За картину взялся Джастин Курзель, исходя из прошлых работ которого (“Снежный город”, “Макбет”), – мрачность он может показать во всех красках, как бы парадоксально это не звучало.

Настоящая Легенда

Курзель тут же принялся искать своего идеального Неда Келли и нашел его в Джордже, для которого было важно сыграть эту роль, отдав дань предкам своего отца – выходца из австралийской Аделаиды.

“Фигура Неда стала неотъемлемой частью культурного наследия Австралии, учитывая, что еще при жизни он стал героем легенд и мифов, – говорит актер. – В результате кропотливого исследования истории этого человека я понял, что большая часть информации о нём основана на субъективных человеческих суждениях. Неоспоримые и подтвержденные факты о том, что и где произошло, можно пересчитать по пальцами, но и они не давали ответа на вопрос: “Почему это произошло?”

“Я думаю, настоящий Нед Келли навсегда остался в сознании самого Неда, – добавляет МакКэй. – Во всяком случае, мне было гораздо проще быть Недом и только Недом, а не Недом Келли. Поскольку в сочетании с фамилией имя этого человека не может восприниматься отвлеченно – оно неразрывно связано с легендой”.

Что же вышло в результате?

Перед Джорджем Маккеем оказалась сложная актерская задача – сыграть легендарного, дискуссионного, важного для целой страны реально жившего человека. И судя по итогам – у него это вышло блестяще. Премьера “Правдивой истории банды Келли” с успехом прошла на престижном кинофестивале в Торонто, а на родных землях лента вышла в январе, в День Австралии, что говорит само за себя.

Украинский зритель сможет увидеть талантливого харизматика Джорджа Маккея в “Правдивой истории банды Келли” c 20 февраля.

Все фото предоставлены кинодистрибьютором Вольга Україна.