У кінотеатрі Multiplex відбувся допрем’єрний показ анімації «Гайді: Чарівна подорож».

У неділю, 31 серпня, в останні вихідні перед початком навчального року, у ТРЦ Lavina Mall відбувся святковий допрем’єрний показ нової анімаційної стрічки «Гайді: Чарівна подорож».

Свято для маленьких відвідувачів розпочалося з яскравої розважальної програми від Wow Party у центральному атріумі. Діти брали участь у веселих іграх, конкурсах та інтерактивних активностях, а головною подією дня став спеціальний показ мультфільму в кінотеатрі Multiplex.

«Гайді: Чарівна подорож» – прем’єра мультфільму, що вчить добру і сміливості / Пресслужба

Гості, ЗМІ та блогери першими побачили історію дівчинки Гайді, яка живе серед чарівних Альп, вірить у добро, дружбу з тваринами та силу природи. Одного дня вона знаходить маленьке рисеня, що потрапило в пастку жорстокого лісоруба. Разом із друзями Гайді вирушає у велику подорож, щоб урятувати звірятко й допомогти мешканцям здолати безжального бізнесмена та його зловісну лісопилку.

Гайді – маленька, але надзвичайно хоробра й добра дівчинка. Її справжня суперсила – сміливість і щире бажання змінювати світ на краще.

Свято подарувало дітям і їхнім батькам море позитивних емоцій та можливість зануритися у дивовижний світ пригод, де добро завжди перемагає.

Мультфільм «Гайді: Чарівна подорож» дивіться вже у кіно!

