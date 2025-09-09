«Гайді: Чарівна подорож» – прем’єра мультфільму, що вчить добру і сміливості
У кінотеатрі Multiplex відбувся допрем’єрний показ анімації «Гайді: Чарівна подорож».
Свято для маленьких відвідувачів розпочалося з яскравої розважальної програми від Wow Party у центральному атріумі. Діти брали участь у веселих іграх, конкурсах та інтерактивних активностях, а головною подією дня став спеціальний показ мультфільму в кінотеатрі Multiplex.
Гості, ЗМІ та блогери першими побачили історію дівчинки Гайді, яка живе серед чарівних Альп, вірить у добро, дружбу з тваринами та силу природи. Одного дня вона знаходить маленьке рисеня, що потрапило в пастку жорстокого лісоруба. Разом із друзями Гайді вирушає у велику подорож, щоб урятувати звірятко й допомогти мешканцям здолати безжального бізнесмена та його зловісну лісопилку.
Свято подарувало дітям і їхнім батькам море позитивних емоцій та можливість зануритися у дивовижний світ пригод, де добро завжди перемагає.
Мультфільм «Гайді: Чарівна подорож» дивіться вже у кіно!
