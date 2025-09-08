Назар Задніпровський став батьком трьох доньок

8 вересня 2025 15:45 Туренко Андрій
Назар Задніпровський став батьком трьох доньок
Актор Назар Задніпровський
Пресслужба Нового каналу

13 жовтня в ефірі Нового каналу стартує скетчком про будні великої родини «Любов, як вона є». У головних ролях – відомі українські актори Назар Задніпровський, Катерина Кузнецова, Андрій Ісаєнко та інші.

Жодних вигадок – лише справжнє життя! У жовтні на глядачів Нового каналу чекають смішні, щирі та правдиві історії про життя сучасної української родини. Враженнями від участі у проекті поділився заслужений і народний артист України Назар Задніпровський, який виконав у серіалі «Любов, як вона є» одну з головних ролей. Він постане в образі багатодітного батька великої родини. 

За сюжетом, я батько трьох доньок. Дві з них вже дорослі, в них свої родини, є діти. А ми з дружиною, яку зіграла Олена Узлюк, живемо разом із молодшою донькою та постійно сваримося. Любов, як кажуть, ще є, але вона переросла у звичку. Жити одне без одного не можемо, але й ненавидимо, – сміється актор серіалу «Любов, як вона є» Назар Задніпровський. – Я граю в цьому серіалі такого батька, який хвилюється, щоб третя донька рано не вийшла заміж, не завагітніла. Бо вона весь час міняє хлопців, я їх постійно ганяю, кожен новий для мене, як алергія (сміється).

Назар Задніпровський на зйомках / Пресслужба Нового каналу

Артист зізнається: на екрані проживає те, чого немає в реальному житті, адже його донька ще маленька. 

Моя справжня доця ще тільки перейшла у п’ятий клас, але вже зараз я бачу, що, мабуть, теж такий дурнуватий буду, як мій герой, – з усмішкою зізнається Назар. – Бо цей сценарій наче під мене написаний, значить, автори бачать мене з боку і щось та й знають.

Завдяки поєднанню щирого гумору та знайомих кожному ситуацій «Любов, як вона є» захопить і молодь, і старше покоління.

«Любов, як вона є» сподобається всім. Молоду аудиторію зачарує Катерина Манузіна, вона й грає нашу молодшу доньку. Режисер Сергій Атрощенко говорить, що ми відкриваємо нову зірку, – розповів Назар Задніпровський. – Також за сюжетом буде цікаво спостерігати молодим батькам, у яких є немовлята. Звісно, сподобається і тим, у кого вже більш дорослі діти. Бо, як мені здається, ми охопили дуже різноманітну вікову категорію. А ще дуже класний акторський склад та вдало підібрані персонажі, всі виглядають гармонійно. Я з деякими працюю вперше, але мушу сказати: і в Сергія Атрощенка, і в того, хто затверджував акторів для Нового каналу, смак є.

Назар Задніпровський на зйомках / Пресслужба Нового каналу

Нагадаємо, 

