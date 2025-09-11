Леся Нікітюк та Володимир Дантес стали персонажами «Кримінального чтива»

Леся Нікітюк та Володимир Дантес стали персонажами «Кримінального чтива»
Леся Нікітюк та Володимир Дантес
Пресслужба Нового каналу

Леся Нікітюк та Володимир Дантес навіть відтворили відомий танець з фільму. За тиждень ролик зібрав в Instagram 1,5 мільйона переглядів.

Ведучі шоу Нового каналу перевтілились у персонажів легендарного фільму. Леся Нікітюк та Вова Дантес з «Хто зверху?» стали Мією Воллес та Вінсентом Вегою з «Кримінального чтива». І все це у проморолику до 14-го сезону шоу, який стартує на Новому каналі 25 вересня о 20:00. 

Культову сцену, яку ми обрали, впізнають мільйони людей. Вона давно стала частиною поп-культури світу. Саме такі відсилки створюють особливий вайб: глядачі відчувають гру, впізнають код і вже на старті емоційно залучені, – розповідає головна режисерка відділу промо Нового каналу Марія Матвеєва. – Для нас було важливо не просто скопіювати культову сцену, а й підкреслити характери ведучих. Леся постає як абсолютна рок-зірка шоу. Вона впевнена, стильна, самодостатня. Вона – не просто ведуча, а людина, яка «тягне за ниточки» і задає правила гри. В її образі є фльор рок-н-ролу та виклику. Вова в цій історії теж не випадковий «новенький». Він входить у студію спокійно, впевнено. Це не жертва, а гідний суперник, який не боїться зустрітися поглядом і прийняти виклик. Наша історія не лише про гумор, а й про стиль, харизму та впевненість.

Леся Нікітюк та Володимир Дантес / Пресслужба Нового каналу

Під час зйомок ролика команда, яка працювала на майданчику, майже в один голос зауважила, як сильно Дантес схожий на головного персонажа з «Кримінального чтива». Але найцікавіше, що сам Вова це помітив не одразу. 

Буквально кілька тижнів тому передивлявся «Кримінальне чтиво» мовою оригіналу, – каже Вова Дантес. – Дуже подобається спостерігати, як персонажі поводяться, грають, говорять. Не знаю, наскільки ми схожі з Вінсентом Вегою. Темпераментом точно ні, візуально – можливо. Але приміряти цей образ було цікаво. От щойно мене одягнули та загримували, одразу захотілося поводитися, як він. А от Лесі, на мою думку, точно личить образ Мії Воллес.

Леся Нікітюк та Володимир Дантес / Пресслужба Нового каналу

Ведучі так захопилися зйомкою ролика для ефіру, що вирішили відтворити всім відомий танець з «Кримінального чтива». Це зняли на відео та опублікували в соцмережах. І за тиждень в Instagram його переглянули 1,5 мільйона людей.

Мені дуже подобається цей фільм! Перед зйомкою я його переглянула, аби максимально перевтілитись у роль. І думаю, що ми супервтрапили. З Дантеса вийшов класний Володя Волта, – з усмішкою каже Леся Нікітюк. – Впевнена, що після цього проморолика люди точно захочуть подивитися спочатку новий сезон «Хто зверху?», а потім і фільм «Кримінальне чтиво». Якби можна було приміряти на себе ще якісь ролі, то це були б: містер і місіс Сміт, персонажі Адама Сендлера та Дженіфер Еністон з фільму «Загадкове вбивство», персонажі з «Адвоката диявола». А ще, звісно, можна було б спробувати перевтілитись у персонажів Девіда Швімера та Лізи Кудроу з «Друзів» – Роса та Фібі. Тож, режисери, беріть до уваги!

Нагадаємо, 

