Леся Нікітюк та Володимир Дантес стали персонажами «Кримінального чтива»
Леся Нікітюк та Володимир Дантес навіть відтворили відомий танець з фільму. За тиждень ролик зібрав в Instagram 1,5 мільйона переглядів.
Культову сцену, яку ми обрали, впізнають мільйони людей. Вона давно стала частиною поп-культури світу. Саме такі відсилки створюють особливий вайб: глядачі відчувають гру, впізнають код і вже на старті емоційно залучені, – розповідає головна режисерка відділу промо Нового каналу Марія Матвеєва. – Для нас було важливо не просто скопіювати культову сцену, а й підкреслити характери ведучих. Леся постає як абсолютна рок-зірка шоу. Вона впевнена, стильна, самодостатня. Вона – не просто ведуча, а людина, яка «тягне за ниточки» і задає правила гри. В її образі є фльор рок-н-ролу та виклику. Вова в цій історії теж не випадковий «новенький». Він входить у студію спокійно, впевнено. Це не жертва, а гідний суперник, який не боїться зустрітися поглядом і прийняти виклик. Наша історія не лише про гумор, а й про стиль, харизму та впевненість.
Під час зйомок ролика команда, яка працювала на майданчику, майже в один голос зауважила, як сильно Дантес схожий на головного персонажа з «Кримінального чтива». Але найцікавіше, що сам Вова це помітив не одразу.
Буквально кілька тижнів тому передивлявся «Кримінальне чтиво» мовою оригіналу, – каже Вова Дантес. – Дуже подобається спостерігати, як персонажі поводяться, грають, говорять. Не знаю, наскільки ми схожі з Вінсентом Вегою. Темпераментом точно ні, візуально – можливо. Але приміряти цей образ було цікаво. От щойно мене одягнули та загримували, одразу захотілося поводитися, як він. А от Лесі, на мою думку, точно личить образ Мії Воллес.
Мені дуже подобається цей фільм! Перед зйомкою я його переглянула, аби максимально перевтілитись у роль. І думаю, що ми супервтрапили. З Дантеса вийшов класний Володя Волта, – з усмішкою каже Леся Нікітюк. – Впевнена, що після цього проморолика люди точно захочуть подивитися спочатку новий сезон «Хто зверху?», а потім і фільм «Кримінальне чтиво». Якби можна було приміряти на себе ще якісь ролі, то це були б: містер і місіс Сміт, персонажі Адама Сендлера та Дженіфер Еністон з фільму «Загадкове вбивство», персонажі з «Адвоката диявола». А ще, звісно, можна було б спробувати перевтілитись у персонажів Девіда Швімера та Лізи Кудроу з «Друзів» – Роса та Фібі. Тож, режисери, беріть до уваги!
