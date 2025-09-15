Володимир Дантес поділився цікавими деталями свого райдера

Що в райдері Володимира Дантеса?

Секрети залаштунків – улюблене для всіх глядачів. Погодьтесь. Тож сьогодні пропонуємо зазирнути у гримерку нового ведучого легендарного шоу Нового каналу «Хто зверху?», капітана чоловічої команди Володимира Дантеса.

Під час зйомок співведучий Лесі Нікітюк розповів про свої обов’язкові побутові вимоги.

Райдер «Хто зверху?» відрізняється від мого звичного концертного. Я багато що прибрав, тому що на виступах зі мною зазвичай ще музиканти, звукорежисер, команда. А в шоу в мене власна гримерна, – розповідає Вова. – На столі завжди були овочі, фрукти, горіхи, ягоди, рисові хлібці та багато води. А ще пару приколів, звісно! Наприклад, кіндер-сюрпризи та шість лотерей. Вони, до речі, є і в концертному райдері. Тільки там їх 12. А кіндери – це просто приємність. Хтось після виступів забирає їх додому для коханих чи дітей.

Ведучий Володимир Дантес / Пресслужба Нового каналу

У гастрольному райдері Дантеса ще є сирна та м’ясна нарізки, рушники. Одним словом, все необхідне для «переїздного» періоду. І, звісно, ще кумедні пункти!

Ми просимо залишати нам гороскопи. Просто роздруковані чи в газетах – як завгодно… Хтось навіть QR-код ліпив, аби ми сканували й переходили на гороскоп онлайн, – каже Володимир. – Насправді, все це робиться, аби хоча б щось радувало, коли ти багато їздиш та втомлюєшся. Їжа – це добре. Але такі приколи роблять ще й так, щоб було не сумно. А ще саме такі штуки показують, чи читають люди райдер. Буває, телефонують і питають: «А вам точно воно треба, чи це прикол?» І я кажу, що справді треба (усміхається).



