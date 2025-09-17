Євген Лісничий розповів, чи відчуває конкуренцію зі своєю дівчиною-акторкою
17 вересня 2025 11:45
Актор Євген Лісничий
Пресслужба Нового каналу
Відомий український актор Євген Лісничий розповів про конкуренцію з акторкою-коханою.
У нас на кастингах дуже здорова атмосфера та конкуренція порівняно з іншими нішами. Як це працює зараз у кіно? Не затвердили, то не затвердили, – з усмішкою говорить Женя. – Я перестав звертати на це увагу дуже давно. Раніше нервував, коли не проходив проби. Завжди думав, що проблема в мені. Зараз розумію, що є дуже багато інших аспектів. Не підійшов – нічого страшного. Рухаюся далі. Зізнаюсь, інколи, якщо не нагадують кастинг-директори, просто забуваю, що пробувався в той чи інший проєкт. І вже потім, коли він виходить на екран, згадую: «О! Я колись був на пробах!» Звісно, конкуренція існує, без цього ніяк. Але вона наче в заочному форматі.
Євген Лісничий з дівчиною / Пресслужба Нового каналу
У нас немає жодної конкуренції. І це так чудово! Чим мірятися? Талантом? – сміючись каже актор. – Є один контраргумент у цій темі: в Ангеліниному доробку є повнометражний фільм, а в мене немає. Звісно, я теж хочу хороший повний метр із головною роллю. Це мрія! Але поки його немає, ми про це з Ангеліною не розмовляємо. А якщо й говоримо, то дуже рідко та жартома.
Євген Лісничий з дівчиною / Пресслужба Нового каналу
