Євген Лісничий розповів, чи відчуває конкуренцію зі своєю дівчиною-акторкою

17 вересня 2025 11:45 Туренко Андрій
Євген Лісничий розповів, чи відчуває конкуренцію зі своєю дівчиною-акторкою
Актор Євген Лісничий
Пресслужба Нового каналу

Відомий український актор Євген Лісничий розповів про конкуренцію з акторкою-коханою.

Існує думка, що актори «вигризають» кожну роль і часто ворогують між собою. Але зірка серіалів Нового каналу «Голова» та «Сім’я по неділях» Євген Лісничий спростовує це. Хлопець каже, що попри те, що на одну роль може пробуватися кілька, а то й десятки акторів, ніколи немає злості чи образи на колег. Усі давно навчилися по-дорослому та з розумінням сприймати відмови.

У нас на кастингах дуже здорова атмосфера та конкуренція порівняно з іншими нішами. Як це працює зараз у кіно? Не затвердили, то не затвердили, – з усмішкою говорить Женя. – Я перестав звертати на це увагу дуже давно. Раніше нервував, коли не проходив проби. Завжди думав, що проблема в мені. Зараз розумію, що є дуже багато інших аспектів. Не підійшов – нічого страшного. Рухаюся далі. Зізнаюсь, інколи, якщо не нагадують кастинг-директори, просто забуваю, що пробувався в той чи інший проєкт. І вже потім, коли він виходить на екран, згадую: «О! Я колись був на пробах!» Звісно, конкуренція існує, без цього ніяк. Але вона наче в заочному форматі.

Євген Лісничий з дівчиною / Пресслужба Нового каналу

Часто, якщо люди мають однакову професію, то відчувається конкуренція у парі. Але й тут не про Лісничого! Вони з коханою – акторкою Ангеліною Самчик – вибудували здорові стосунки та з розумінням ставляться до всіх успіхів та невдач у роботі.

У нас немає жодної конкуренції. І це так чудово! Чим мірятися? Талантом? – сміючись каже актор. – Є один контраргумент у цій темі: в Ангеліниному доробку є повнометражний фільм, а в мене немає. Звісно, я теж хочу хороший повний метр із головною роллю. Це мрія! Але поки його немає, ми про це з Ангеліною не розмовляємо. А якщо й говоримо, то дуже рідко та жартома.

Євген Лісничий з дівчиною / Пресслужба Нового каналу

Нагадаємо, 

