Назар Задніпровський розказав, як перевтілювався у свого персонажа з серіалу «Любов, як вона є»

Зірка «Будиночка на щастя» Назар Задніпровський розповів про нову роль у серіалі «Любов, як вона є».

Цієї осені на глядачів Нового каналу чекає одразу кілька серіальних прем’єр. У двох з них зіграв народний артист України та улюбленець глядачів Назар Задніпровський. 29 вересня в ефірі Нового – продовження шостого сезону «Будиночка на щастя», а вже 13 жовтня глядачі побачать абсолютно новий скетчком про життя великої родини «Любов, як вона є».

Режисером обох проектів є Сергій Атрощенко, тож перед Назаром Задніпровським постало непросте завдання – перевтілитися зі звичного Васі, якого він грає в «Будиночку на щастя» вже багато років поспіль, у кардинально іншого персонажа. І, за словами самого Задніпровського, це було непросто.

Режисер мені казав: «Зупиняйся, ти не Вася! В «Любов, як вона є» Сергій Атрощенко придумав мені геть інший образ, тут я справжній бурчун. У Васі в «Будиночку на щастя» суржик, в Олексія в «Любов, як вона є» – чиста українська мова, це ж майже інтелігента родина, – сміється Назар Задніпровський. – За сюжетом, моя дружина (акторка Олена Узлюк – прим. ред.) була головною бухгалтеркою в таксопарку, а я – начальник цього таксопарку, який звик командувати, а вона – щоб їй усі підкорялися. Тому в нас будуть постійні суперечки, хто ж у родині головний.

Актор Назар Задніпровський на зйомках / Пресслужба Нового каналу

І хоча його герой намагається затвердити в родині патріархат, жіноча половина сімейства диктує власні правила.

Мій персонаж бореться, щоб не було матріархату. Але в нього дружина й три доньки, само собою в родині матріархат, – з усмішкою розповідає Назар Задніпровський. – Тому він дуже пишається тим, що має багато онуків-хлопців. Мріє та наполягає, щоб наймолодші спершу сказали слово «дід», а не «баба» (сміється).

Актор Назар Задніпровський на зйомках / Пресслужба Нового каналу

Нагадаємо,