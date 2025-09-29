Леся Нікітюк розповіла, як часто бачиться з коханим-військовим

Леся Нікітюк розповіла, як часто бачиться з коханим-військовим
Ведуча Леся Нікітюк
Ведуча шоу «Хто зверху?» Леся Нікітюк розповіла про стосунки з коханим на відстані.

Стосунки на відстані – формат, з яким вимушено зіштовхнулися тисячі українських пар. Адже багато чоловіків та жінок пішли захищати Україну й рідко бувають вдома. Тож тримають зв’язок зі своїми коханими лише по телефону чи за допомогою відеодзвінків. 

Про це відверто розповідає і ведуча розважального проєкту Нового каналу «Хто зверху?» Леся Нікітюк.

З Дмитром (чоловік Лесі, військовий. – Прим. ред.) бачимося дуже рідко. Якщо вдається зідзвонитися по відеозв'язку, то це прекрасно, – розповідає Леся. – Якось під час зйомок «Хто зверху?» режисер почув у «вухо», що мені телефонує Дмитро. В нього було дуже мало часу, він сказав лише кілька слів. Але навіть заради цього мені дозволили трішки відійти й поговорити. Це однозначно непросто, але добре, що хоч так.

Леся Нікітюк з коханим / Пресслужба Нового каналу

Леся Нікітюк каже, що рідні люди для неї – це найголовніше, що може бути в житті.

Дуже це ціную і, взагалі, підтримую інститут сім’ї. Мене привчили до сімейних традицій, і я буду передавати те саме своїм дітям, – каже телеведуча та інфлюенсерка. – Вважаю, що родина – це головне. Коли вона міцна, то кожен приїзд додому дає сили. Це перша сходинка до досягнення цілей, тому що коло сім’ї дуже потужне, і його енергетика максимально заряджає всіх. Цю любов та сімейне вогнище не можна порівняти ні з чим.

