Леся Нікітюк розповіла, як часто бачиться з коханим-військовим
29 вересня 2025 11:00
Ведуча Леся Нікітюк
Пресслужба Нового каналу
Ведуча шоу «Хто зверху?» Леся Нікітюк розповіла про стосунки з коханим на відстані.
Про це відверто розповідає і ведуча розважального проєкту Нового каналу «Хто зверху?» Леся Нікітюк.
З Дмитром (чоловік Лесі, військовий. – Прим. ред.) бачимося дуже рідко. Якщо вдається зідзвонитися по відеозв'язку, то це прекрасно, – розповідає Леся. – Якось під час зйомок «Хто зверху?» режисер почув у «вухо», що мені телефонує Дмитро. В нього було дуже мало часу, він сказав лише кілька слів. Але навіть заради цього мені дозволили трішки відійти й поговорити. Це однозначно непросто, але добре, що хоч так.
Леся Нікітюк з коханим / Пресслужба Нового каналу
Дуже це ціную і, взагалі, підтримую інститут сім’ї. Мене привчили до сімейних традицій, і я буду передавати те саме своїм дітям, – каже телеведуча та інфлюенсерка. – Вважаю, що родина – це головне. Коли вона міцна, то кожен приїзд додому дає сили. Це перша сходинка до досягнення цілей, тому що коло сім’ї дуже потужне, і його енергетика максимально заряджає всіх. Цю любов та сімейне вогнище не можна порівняти ні з чим.
Нагадаємо,