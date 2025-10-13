Зірка «Довбуша» Олексій Гнатковський розповів, чому на гастролях грає по дві вистави в день
Актор Олексій Гнатковський став учасником нового випуску шоу «Хто зверху?» та за лаштунками проєкту відверто розповів про благодійний аукціон.
В «Гуцулці Ксені» Олексій Гнатковський грає дуже енергійного пана та щоразу викладається на повну. Під час зйомок шоу «Хто зверху?» він зізнався, де бере стільки енергії.
Я переконаний, що любов – це найсильніша енергія в світі. А я насправді люблю те, що роблю, тому це джерело не пересихає, – з усмішкою говорить Олексій Гнатковський. – А по-друге, мені необхідно виходити до людей з важливими меседжами. Розумію, що це моя робота, оскільки я не на фронті, держава залишила мене на цій сцені. То маю зробити більше, ніж можу, докласти надзусилля, щоб хоча б трішки наблизитися до тих зусиль, які докладають наші хлопці та дівчата на передовій, і зібрати для них кошти. Тому ми й граємо по дві вистави в день, загалом це вісім годин.
Після кожної вистави відбувається благодійний аукціон. Проте досить часто значна частина глядачів залишає залу одразу після завершення дійства.
Щодо людей, які не лишаються на аукціони після вистав: ці люди – не падлюки й не погані. Вони розуміють, що не братимуть участі в аукціоні, тому що не мають достатню кількість грошей, – впевнений Олексій Гнатковський. – Але вони теж долучаються до допомоги. Завдяки благодійним скринькам, які ми ставимо в холі, вдається зібрати дуже багато коштів, які потім відправляємо на дрони для наших ефективних бригад.
Бартку з моїм автографом та написом «То є мої гори. Я тут ґазда» було продано у Львові на аукціоні за півтора мільйона гривень, – тішиться актор.
Нагадаємо,