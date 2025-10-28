Павло Зібров розсекретив деталі свого райдера

Співак Павло Зібров також розповів про підготовку до виступу.

За яскравими сценічними образами, вивченою хореографією та гучними аплодисментами стоїть найголовніше – підготовка. Вона в кожного артиста унікальна! В особливі миті перед виходом на сцену зʼявляється спокій і натхнення, що після відчувають і глядачі в залі. До прикладу, зірка української естради Павло Зібров проводить час на самоті, налаштовуючись на виступ.

Народний артист України взяв участь у свіжих випусках Stadium Night, які виходять щочетверга о 22:00 на Новому каналі, і розповів про залаштункову магію.

Я не маю особливих ритуалів, але є одна важлива умова: за 15–20 хвилин до виходу на сцену прошу нікого не заходити до гримерки. У цей час збираюся з думками, налаштовуюся, щоб ніхто не відволікав і не псував настрій. Це моя особиста зона тиші й концентрації, – пояснює Павло Миколайович.

Співак Павло Зібров / Пресслужба Нового каналу

А в райдері, за словами знаменитості, немає специфічних вимог чи примх.

Він у мене максимально простий: вода без газу, чай, серветки, рушник, – ділиться артист. – Між іншим, я не вечеряю перед виступом, щоб можна було спокійно набирати повне дихання. А вже після концерту можу дозволити собі келих коньяку чи віскі з невеликою закускою-нарізкою.

