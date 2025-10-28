Павло Зібров розсекретив деталі свого райдера

28 жовтня 2025 12:05 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

Усі статті автора...

Павло Зібров розсекретив деталі свого райдера
Співак Павло Зібров
Пресслужба Нового каналу

Співак Павло Зібров також розповів про підготовку до виступу.

За яскравими сценічними образами, вивченою хореографією та гучними аплодисментами стоїть найголовніше – підготовка. Вона в кожного артиста унікальна! В особливі миті перед виходом на сцену зʼявляється спокій і натхнення, що після відчувають і глядачі в залі. До прикладу, зірка української естради Павло Зібров проводить час на самоті, налаштовуючись на виступ. 

Народний артист України взяв участь у свіжих випусках Stadium Night, які виходять щочетверга о 22:00 на Новому каналі, і розповів про залаштункову магію.

Я не маю особливих ритуалів, але є одна важлива умова: за 15–20 хвилин до виходу на сцену прошу нікого не заходити до гримерки. У цей час збираюся з думками, налаштовуюся, щоб ніхто не відволікав і не псував настрій. Це моя особиста зона тиші й концентрації, – пояснює Павло Миколайович.

Співак Павло Зібров / Пресслужба Нового каналу

А в райдері, за словами знаменитості, немає специфічних вимог чи примх.

Він у мене максимально простий: вода без газу, чай, серветки, рушник, – ділиться артист. – Між іншим, я не вечеряю перед виступом, щоб можна було спокійно набирати повне дихання. А вже після концерту можу дозволити собі келих коньяку чи віскі з невеликою закускою-нарізкою.

Нагадаємо, 

Читайте TV.ua в Google.News

