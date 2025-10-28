Даша Петрожицька розповіла кілька факапних історій з вистав під час гастролей

За лаштунками зйомок розважального шоу «Хто зверху?» акторка Даша Петрожицька розповіла про форс-мажори на гастролях.

Відома акторка, заслужена артистка України Дарія Петрожицька бере участь у багатьох антрепризних виставах, які показують не лише у столиці, а й у різних містах України. І дуже часто, коли багато переїжджаєш та виступаєш майже нон-стоп, трапляються факапи.

Про кілька з них зірка розповіла за лаштунками зйомок ігрового проєкту «Хто зверху?», який щочетверга показує Новий канал.

Під час гастролей по Україні траплялося різне. Наприклад, не пакували усі костюми, брали не ту валізу. Був момент, коли грали у своєму одязі. Але там, на щастя, сучасна історія, і це було припустимо. Та є деякі вистави, де вбрання таке, що ми не могли замінити своїм. Тоді доводилося йти й купувати собі костюми. Бувало, що забували реквізит. Якось навіть не якийсь маленький, а диван, – сміючись розповідає Даша.

Актриса Даша Петрожицька / Пресслужба Нового каналу

Бувають форс-мажори просто на сцені під час вистави.

Був випадок із Дмитром Соловйовим (колега Даші, український актор. – Прим. ред.). Колись на початку вистави, під час першого танцю, він випадково вдарив мене головою в ніс. Я розумію, що відходжу, а в мене «зірочки» в очах, ніс болить, – ділиться акторка. – На сцені стрималася, а потім трохи навіть почала плакати, прикладати холодне. Але, насправді, це нормальна історія. Часом хтось когось травмує на емоціях (усміхається).

Актриса Даша Петрожицька з колегами / Пресслужба Нового каналу

Серед поширених форс-мажорів акторів – голос. Точніше, коли він зникає через навантаження.

Пригадала ще «трешову» виставу. У нас «сипалася» вся техніка. Та оскільки ми всі актори, які грають далеко не вперше, то це все обігруємо, жартуємо з цього. От на цій виставі, коли під кінець зламався мікрофон, ми, чотири дівчини, кричали одну пісню в інший єдиний мікрофон, який залишився, – говорить Петрожицька. – Весело, коли щось іде не так. Головне – глядач задоволений, і для нас це основне.

Нагадаємо,