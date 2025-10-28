Володимир Дантес розповів, чим займається поза роботою

Ведучий «Хто зверху?», капітан команди в «Хто знає?» Володимир Дантес розповів, які буденні моменти відновлюють його після напружених зйомок.

Хто вміє якісно відпочивати, той завжди повертається до роботи з натхненням і запалом! Бо щоб дарувати енергію, треба мати її в собі. Ведучий Нового каналу Володимир Дантес вміє зберігати work life balance.

Без відпочинку не вдасться віднайти ту саму іскру, за яку глядачі люблять шоу Нового. І навіть коли в кадрі все виглядає легко й природно, ведучі стараються тримати темп і настрій до кінця зйомок, що неабияк виснажує.

До того ж після «Стоп! Знято» на багатьох телевізійників чекають інші зайнятості. Ведучий «Хто зверху?» і капітан в «Хто знає?» – не виняток.

Так, поза однією роботою у мене починається безліч іншої роботи. Наприклад, займаюся дубляжем фільмів, що дуже люблю. Також, звісно, пишу тексти пісень, працюю над музикою в студії. Готуюся до концертів, знімаю рекламу, – ділиться Володимир. – Постійно намагаюся знайти час для таких простих речей як прогулянка з собакою чи приготування їжі. Коли вдається, зустрічаюся з друзями, іноді просто відпочиваю вдома. Адже робота – це добре, але відновлення не менш важливе. Загалом, мені дуже подобається бути постійно в русі, відкривати для себе щось нове та розвиватися як особистість.

Співак Володимир Дантес / Пресслужба Нового каналу

Тоді як Володимиру вдається повернутися до робочих задач зі свіжою головою?

Насамперед допомагає сон. Також люблю просто закинути ноги вище голови, полежати в ліжку, щоб зійшов набряк з ніг, і відпочити. Після сну добре трохи розім’ятися, піти на тренування або прогулянку. Ще допомагає музика, час із друзями або рідними. Саме буденні моменти дають змогу знову набрати енергію та налаштуватися на новий день, – каже ведучий «Хто зверху?»

