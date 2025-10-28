Комікеса Настя Ткаченко розповіла, як визначила власне майбутнє

28 жовтня 2025 17:15 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

Комікеса Настя Ткаченко розповіла, як визначила власне майбутнє
Комікеса Настя Ткаченко
Пресслужба Нового каналу

Учасниця Stadium Night Настя Ткаченко пригадала важкий період, під час якого зрозуміла, що її чекає популярність.

У дорослому віці ми часто шукаємо стабільність – у роботі, стосунках, побуті, фінансах. Та саме завдяки внутрішнім трансформаціям можемо чесно подивитися на себе та дозволити змінюватися. Дійти до цього непросто, однак комікесі Насті Ткаченко вдалося. 

Резидентка Stadium Night відверто розповіла, в який момент вирішила припинити жити на автопілоті.

З дитинства знала, що буду на сцені та стану зіркою. Не знаю, чому так. Але це відчувалося завжди. У мене відбувся переломний момент, коли було дуже важко, і я працювала в глибокій психотерапії. Раніше думала, що суперсильна й усе витримаю. Була впевнена, що до психологів ходять лише слабаки. Та згодом зрозуміла, що сама не впораюся, – розповіла Настя.

Так учасниця шоу на Новому шукала різні шляхи в пізнанні себе. Окрім походів до терапевта й рефлексії, Настя спробувала медитації, чайні церемонії, цвяхостояння. 

Постійно шукала те, що підійде мені найбільше. В один момент після сеансу цвяхостояння захотіла піти до себе в гуртожиток. Я навчалася в Києві в університеті імені Шевченка (Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, – прим. ред.), а мій гуртожиток був на ВДНГ. На той час у моїй терапії був запит «Що робити далі?» Карʼєра набирала обертів, але я нічого не мала від того. Не заробляла гроші, була наче всюди і водночас ніде. Думала, як не втратити те, що вже мала, а як примножити? Тому мені захотілося поїхати в гуртожиток.

Комікеса Настя Ткаченко на зйомках / Пресслужба Нового каналу

Тоді Настя поїхала до студентського житла та зайшла до кімнати, в якій раніше жила.

Побачила ці стіни, ремонт, шпалери, які я переклеювала, меблі, які сама обставляла, і зрозуміла, чого мене туди тягнуло: там нічого не змінилося. За внутрішніми відчуттями, минула енергетика там такою й залишилась. Однак я прийшла туди вже інакшою. Також побачила дівчат, які сиділи в кімнаті, згадала, що коли так само сиділа тут, уявляла себе тією ж, якою є зараз, – пояснює комікеса. – Я не будувала плани, не складала графіки та не дотримувалася дисципліни, як-от прокидатися о 8 ранку, робити зарядку, снідати тощо. Лише довіряла своїй інтуїції, саме тому прийшла до того результату, який у мене вже є.

