Комікеса Настя Ткаченко розповіла, як визначила власне майбутнє

Учасниця Stadium Night Настя Ткаченко пригадала важкий період, під час якого зрозуміла, що її чекає популярність.

У дорослому віці ми часто шукаємо стабільність – у роботі, стосунках, побуті, фінансах. Та саме завдяки внутрішнім трансформаціям можемо чесно подивитися на себе та дозволити змінюватися. Дійти до цього непросто, однак комікесі Насті Ткаченко вдалося.

Резидентка Stadium Night відверто розповіла, в який момент вирішила припинити жити на автопілоті.

З дитинства знала, що буду на сцені та стану зіркою. Не знаю, чому так. Але це відчувалося завжди. У мене відбувся переломний момент, коли було дуже важко, і я працювала в глибокій психотерапії. Раніше думала, що суперсильна й усе витримаю. Була впевнена, що до психологів ходять лише слабаки. Та згодом зрозуміла, що сама не впораюся, – розповіла Настя.

Так учасниця шоу на Новому шукала різні шляхи в пізнанні себе. Окрім походів до терапевта й рефлексії, Настя спробувала медитації, чайні церемонії, цвяхостояння.

Постійно шукала те, що підійде мені найбільше. В один момент після сеансу цвяхостояння захотіла піти до себе в гуртожиток. Я навчалася в Києві в університеті імені Шевченка (Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, – прим. ред.), а мій гуртожиток був на ВДНГ. На той час у моїй терапії був запит «Що робити далі?» Карʼєра набирала обертів, але я нічого не мала від того. Не заробляла гроші, була наче всюди і водночас ніде. Думала, як не втратити те, що вже мала, а як примножити? Тому мені захотілося поїхати в гуртожиток.

Комікеса Настя Ткаченко на зйомках / Пресслужба Нового каналу

Тоді Настя поїхала до студентського житла та зайшла до кімнати, в якій раніше жила.

Побачила ці стіни, ремонт, шпалери, які я переклеювала, меблі, які сама обставляла, і зрозуміла, чого мене туди тягнуло: там нічого не змінилося. За внутрішніми відчуттями, минула енергетика там такою й залишилась. Однак я прийшла туди вже інакшою. Також побачила дівчат, які сиділи в кімнаті, згадала, що коли так само сиділа тут, уявляла себе тією ж, якою є зараз, – пояснює комікеса. – Я не будувала плани, не складала графіки та не дотримувалася дисципліни, як-от прокидатися о 8 ранку, робити зарядку, снідати тощо. Лише довіряла своїй інтуїції, саме тому прийшла до того результату, який у мене вже є.

Нагадаємо,