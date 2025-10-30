Дмитро Каднай розповів, як обирає взуття на свій 49,5 розмір ноги

За лаштунками ігрового шоу для всієї сім’ї «Хто зверху?» співак Дмитро Каднай розповів про особливі речі в гардеробі.

Пропонуємо зазирнути в шафу артиста! І знайти там… Ні, не скелет. Жарт. А просто розповідь про цікаві речі з гардеробу. За лаштунками розважального проєкту Нового каналу «Хто зверху?», який можна подивитися в ефірі щочетверга о 20:00, український співак Дмитро Каднай поділився ексклюзивними фактами про свій одяг та взуття.

Я дуже часто перебираю свій гардероб і віддаю те, що вже не носитиму. Хоча інколи розумію, що ті речі звичайні люди навряд теж будуть носити, бо зазвичай це сценічний одяг. Наприклад, широкі яскраві штани чи бомбер, обшитий принтом тигрів. Або… Спідниця з «Євробачення»! Але її я планую продати на аукціоні та віддати гроші на Збройні Сили.

Пригадуючи свій гардероб, Каднай розповів курйозну історію про шопінг.

Коли вперше потрапив у секонд-хенд, перерив все і знайшов лише одну кофту, яка сподобалася. Тоді подумав: дуже дивно, що більше нічого підходящого немає. І великих розмірів чомусь не було… А потім виявилося, що я шукав у жіночому відділі та купив собі жіночу кофту, – з усмішкою ділиться артист. – А ще маю особливе ставлення до взуття. У мене 49,5 розмір. І щойно побачу щось цього розміру, то 99% відсотків, що куплю. Навіть якщо це взуття мені візуально не зовсім до вподоби.

Співак Дмитро Каднай на зйомках / Пресслужба Нового каналу

Також у Дмитра є кілька особливих для серця речей.

У мене є кулон, який давно подарувала мама. Я його дуже бережу й часто одягаю, – розповідає артист. – На ключах ношу брелок, який мені власноруч зробив та подарував племінник. Є багато речей, які робив тато. Наприклад, настінний годинник. Він мені дуже дорогий, ніколи нікому не віддам. Завжди, коли переїжджаю, передусім беру його.

Нагадаємо,