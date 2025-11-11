Остап Ступка розповів про стосунки з удвічі молодшою коханою

Виконавець головної ролі в серіалі «Сім’я по неділях» Остап Ступка вперше розповів деталі про особисте життя.

Народний артист України Остап Ступка, якого можете побачити в серіалі «Сім’я по неділях» (Новий канал), не приховує, що вже півтора роки у стосунках з удвічі молодшою культурологинею Маргаритою Ткач.

Пара познайомилася під час інтерв’ю, яке дівчина брала в актора. Після цього вони близько місяця спілкувалися щодо матеріалу, але з часом комунікація перетворилась з робочої на особисту. Маргарита пригадує, що Остап був дуже активним, і вона відчувала симпатію з його боку.

Тоді в мене був період самотності, а я дуже не люблю цей стан. Хоча взагалі людина за своєю природою самотня, а тим паче творча. Але для того, щоб дуже не зануритися в цю самотність, мене ось так «повело», – з усмішкою говорить про стосунки з Маргаритою Остап Ступка. – На той час ми жили з колишньою дружиною під одним дахом, але в різних кімнатах. Стосунки переросли у дружбу.

Остап Ступка з коханою / Пресслужба Нового каналу

Зараз пара живе разом. Кажуть, що побут не «з’їв» стосунки. Їм комфортно одне з одним.

Я тільки готую, а Остап миє посуд. Якщо ніхто довго не прибирає чи не миє підлогу, то Остап може це зробити, – розповідає Маргарита.

Але узаконювати стосунки поки що не планують.

Я маю за плечима чотири шлюби, то мені потрібна пауза в шлюбному питанні, – з усмішкою ділиться Ступка. – Дивився на своїх батьків, які прожили разом 45 років, і думав: «І я так хочу – раз і на все життя». Але життя вносить свої корективи. Мені комфортно в такій паузі. І от почав розуміти, що стосунки – це клопітка робота. Це щоденна «пахота».

Остап Ступка з коханою / Пресслужба Нового каналу

Пара також зізналася, що вони займаються зі спеціалістом.

Не кожен у 58 років погодиться на парну та особисту терапію, – говорить кохана Остапа Ступки. – Я сказала: або це треба робити, або довго наші стосунки не протягнуть. Просто так не може бути. Це вибір Остапа. Він міг робити, міг не робити. Але таки пробує! Не скажу, що це його щире бажання. Але я його попросила, щоб нам обом було добре.

Нагадаємо,