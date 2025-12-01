Київ 24/7: як війна зробила героїв серіаліті Олександра Роменського та Джокера кращими друзями

Герої спецпроєкту «Київ 24/7» ветеран Саша Роменський та його побратим Джокер поділилися історією дружби.

Перше знайомство було невдалим, а враження – хибним.

Попри те, що майбутні найкращі друзі зустрілися ще до початку повномасштабного вторгнення, тоді між ними не було жодної симпатії. Навпаки – перші враження Саші Роменського та Джокера один про одного були негативні, і ніщо не натякало, що ці двоє одного дня стануть майже братами.

З Джокером ми познайомилися ще до війни на акторських курсах, але не спілкувались. У нас взагалі перше враження один про одного не склалося. Він думав, що я якийсь додік, а я – що він гопник, – сміється герой «Київ 24/7» Саша Роменський. – Коли почалася війна, в мене багато друзів відсіялось, у нього теж. Саша з перших днів пішов на війну. Ми підтримували зв’язок, я йому і хлопцям, з якими він був, допомагав – закуповував і передавав плитоноски.

Саша Роменський та Джокер / Пресслужба Нового каналу

А далі стався випадок, який створив між ними той особливий зв’язок, що в цивільному житті люди називають «родинним».

Пам’ятаю, коли влітку 22-го у Джокера було перше поранення, він приїхав у Київ. І я вже з самого ранку був у нього під шпиталем. Між нами виникла така енергія, ніби братерська, хоча востаннє бачилися три роки тому на курсах, – згадує Саша. – Потім і сам доєднався до війська. Ми служили не разом, я пішов в іншу бригаду. Але на відстані один одного підтримували, дуже хвилювалися, навіть молились один за одного.

Джокер та Саша Роменський / Пресслужба Нового каналу

А коли в біді опинився Саша, Джокер кинув власну реабілітацію, щоб підтримати друга.

Коли я був у важкому стані у шпиталі в Харкові, Джокер у цей час проходив реабілітацію під Києвом. І він тоді на пару днів написав заяву, відмовився від лікування, щоб приїхати до мене в Харків, побути зі мною та підтримати, – говорить Саша Роменський. – Ми кращі друзі і в житті, і в серіаліті: як одне ціле, просто за поглядом розуміємо один одного, навіть емоційний стан по смс можемо відчути.

Нагадаємо,