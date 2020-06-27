Чему нет места в супружеской спальне: ТОП-5 правил от Слепой провидицы
Каждую пятницу с 16:30 в эфире телеканала СТБ выходят премьерные эпизоды проекта “Слепая”, который основан на реальных историях.
Не пускайте в спальню чужого человека. На супружеской постели никто не должен сидеть, кроме хозяев и их детей, иначе будут измены.
Не вешайте зеркало. Кровать супругов ни в коем случае не должна отображаться в зеркале. Слепая провидица баба Люба предостерегает, что иначе в отношениях вместо двоих окажутся четверо.
Не спите под отдельными одеялами. Пара обязательно должна укрываться одним одеялом. Если же вы спите под разными - это разлучает вас и может привести к расставанию.
Не держите пустую вазу. Бабушка предупреждает, что она может притянуть пустоту и в отношениях, и в кошельке.