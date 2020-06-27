Чему нет места в супружеской спальне: ТОП-5 правил от Слепой провидицы

27 июня 2020 11:00 Александр Кива
Чему нет места в супружеской спальне: ТОП-5 правил от Слепой провидицы
Чему нет места в супружеской спальне: ТОП-5 правил от Слепой провидицы

Каждую пятницу с 16:30 в эфире телеканала СТБ выходят премьерные эпизоды проекта “Слепая”, который основан на реальных историях.

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Слепая провидица баба Люба делится мудростью с героями. Мы узнали, каким приметам нужно следовать, чтобы сохранить брак на долгие годы и чего нельзя допускать в спальне.

Не пускайте в спальню чужого человека. На супружеской постели никто не должен сидеть, кроме хозяев и их детей, иначе будут измены.

Не вешайте зеркало. Кровать супругов ни в коем случае не должна отображаться в зеркале. Слепая провидица баба Люба предостерегает, что иначе в отношениях  вместо двоих окажутся  четверо.

Не спите под отдельными одеялами. Пара обязательно должна укрываться одним одеялом.  Если же вы спите под разными - это разлучает вас и может привести к расставанию.

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Не спите на нескольких подушках. В супружеской постели не должно быть трех подушек. Это поставит под угрозу семейные отношения и приведет к расставанию.

Не держите пустую вазу. Бабушка предупреждает, что она может притянуть пустоту и в отношениях, и в кошельке.

 

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