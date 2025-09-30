Як зняти шкаралупу з сирого яйця і зберегти його форму? Показує Даша Астафʼєва
Ведуча Даша Астафʼєва описала дослід, під час проведення якого ви поглянете на звичні речі під новим кутом.
Капітан команди Фіма Константиновський і його тіммейтка, фехтувальниця Ольга Харлан відповіли, що це може бути кока-кола. Але помилилися! Ведуча «Хто знає?» Даша Астафʼєва показала, як діють ці рідини на курячі яйця.
Щоб шкаралупа з яйця зникла, нам потрібна специфічна рідина і час. За добу до нашої гри ми занурили три яйця в різні склянки: з кока-колою, ополіскувачем для рота і оцтом. За 24 години там відбулися певні реакції. Подивімося! – каже Даша Астаʼєва.
Що знадобиться для досліду:
- склянки – 3 шт.
- ложка столова – 1 шт.
- яйця курячі – 3 шт.
- кока-кола – 100 г.
- оцет – 100 г.
- ополіскувач для рота – 100 г.
Як проводити:
- Налийте рідини в три різні склянки.
- Покладіть в кожну склянку по одному яйцю.
- Залиште в темному місці на 24 години. Після дістаньте і спостерігайте, як змінився вигляд яєць.
Наприклад, ось як спрацювала кока-кола: через добу яйце стало схожим на великодню крашанку! Але залишилося твердим. Далі в нас ополіскувач для рота – те ж саме, хоча яйце стало білішим, – пояснює ведуча «Хто знає?» – А тепер погляньте на цей стакан! Поверх води – вуглекислий газ, який перетворився на бульбашки. Він утворюється через реакцію оцту з кальцієм у яєчній шкаралупі. І завдяки цій реакції яйце стало мʼяким.
