Як зняти шкаралупу з сирого яйця і зберегти його форму? Показує Даша Астафʼєва

Ведуча Даша Астафʼєва описала дослід, під час проведення якого ви поглянете на звичні речі під новим кутом.

Кожен випуск «Хто знає?», що виходить щовівторка о 20:00 на Новому каналі, доводить: експерименти можуть бути і веселими, і пізнавальними. Розповідаємо про один з них! Але спочатку подумайте над запитанням: «Що здатне зняти шкаралупу з сирого курячого яйця, зберігши його форму?». Серед варіантів відповідей – кока-кола, оцет і ополіскувач для рота.

Капітан команди Фіма Константиновський і його тіммейтка, фехтувальниця Ольга Харлан відповіли, що це може бути кока-кола. Але помилилися! Ведуча «Хто знає?» Даша Астафʼєва показала, як діють ці рідини на курячі яйця.

Щоб шкаралупа з яйця зникла, нам потрібна специфічна рідина і час. За добу до нашої гри ми занурили три яйця в різні склянки: з кока-колою, ополіскувачем для рота і оцтом. За 24 години там відбулися певні реакції. Подивімося! – каже Даша Астаʼєва.

Що знадобиться для досліду:

склянки – 3 шт.

ложка столова – 1 шт.

яйця курячі – 3 шт.

кока-кола – 100 г.

оцет – 100 г.

ополіскувач для рота – 100 г.

Фіма Константиновський та Даша Астаʼєва / Пресслужба Нового каналу

Як проводити:

Налийте рідини в три різні склянки. Покладіть в кожну склянку по одному яйцю. Залиште в темному місці на 24 години. Після дістаньте і спостерігайте, як змінився вигляд яєць.

У випуску «Хто знає?» на Новому Даша Астафʼєва вже розповіла, що вас чекає далі. Повторюйте дослід з близькими, аби вразити і їх!

Наприклад, ось як спрацювала кока-кола: через добу яйце стало схожим на великодню крашанку! Але залишилося твердим. Далі в нас ополіскувач для рота – те ж саме, хоча яйце стало білішим, – пояснює ведуча «Хто знає?» – А тепер погляньте на цей стакан! Поверх води – вуглекислий газ, який перетворився на бульбашки. Він утворюється через реакцію оцту з кальцієм у яєчній шкаралупі. І завдяки цій реакції яйце стало мʼяким.

Нагадаємо,