Як зняти шкаралупу з сирого яйця і зберегти його форму? Показує Даша Астафʼєва

30 вересня 2025 18:15
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

Ведуча Даша Астафʼєва
Пресслужба Нового каналу

Ведуча Даша Астафʼєва описала дослід, під час проведення якого ви поглянете на звичні речі під новим кутом.

Кожен випуск «Хто знає?», що виходить щовівторка о 20:00 на Новому каналі, доводить: експерименти можуть бути і веселими, і пізнавальними. Розповідаємо про один з них! Але спочатку подумайте над запитанням: «Що здатне зняти шкаралупу з сирого курячого яйця, зберігши його форму?». Серед варіантів відповідей – кока-кола, оцет і ополіскувач для рота. 

Капітан команди Фіма Константиновський і його тіммейтка, фехтувальниця Ольга Харлан відповіли, що це може бути кока-кола. Але помилилися! Ведуча «Хто знає?» Даша Астафʼєва показала, як діють ці рідини на курячі яйця. 

Щоб шкаралупа з яйця зникла, нам потрібна специфічна рідина і час. За добу до нашої гри ми занурили три яйця в різні склянки: з кока-колою, ополіскувачем для рота і оцтом. За 24 години там відбулися певні реакції. Подивімося! – каже Даша Астаʼєва.

Що знадобиться для досліду:

  • склянки – 3 шт.
  • ложка столова – 1 шт.
  • яйця курячі – 3 шт.
  • кока-кола – 100 г.
  • оцет – 100 г.
  • ополіскувач для рота – 100 г.

Фіма Константиновський та Даша Астаʼєва / Пресслужба Нового каналу

Як проводити:

  1. Налийте рідини в три різні склянки.
  2. Покладіть в кожну склянку по одному яйцю. 
  3. Залиште в темному місці на 24 години. Після дістаньте і спостерігайте, як змінився вигляд яєць.

У випуску «Хто знає?» на Новому Даша Астафʼєва вже розповіла, що вас чекає далі. Повторюйте дослід з близькими, аби вразити і їх!

Наприклад, ось як спрацювала кока-кола: через добу яйце стало схожим на великодню крашанку! Але залишилося твердим. Далі в нас ополіскувач для рота – те ж саме, хоча яйце стало білішим, – пояснює ведуча «Хто знає?» – А тепер погляньте на цей стакан! Поверх води – вуглекислий газ, який перетворився на бульбашки. Він утворюється через реакцію оцту з кальцієм у яєчній шкаралупі. І завдяки цій реакції яйце стало мʼяким.

Нагадаємо, 

