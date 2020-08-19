Украшаем ваш интерьер: как сделать своими руками лава-лампу
19 августа 2020 13:00
Украшаем ваш интерьер: как сделать своими руками лава-лампу
Лава-лампа – симпатичное решение для любой квартиры, поскольку придает ей современного вида.
условиях гораздо проще, чем вы думаете. Достаточно только проявить немного креатива и желания.
Вам понадобятся:
- пластиковая бутылка
- вода
- растительное масло
- жидкий либо сухой краситель любого цвета
- витамин С
- Возьмите пластиковую бутылку и налейте в нее две трети от объема воды.
- Выбирать бутылку можно любой формы либо объема. Как альтернативу вы можете выбрать стеклянную банку.
- Затем добавьте к воде растительное масло.
- Для того, чтобы оно качественно смешалось с водой, вам необходимо аккуратно налить ее по стеночке. При этом лучше всего использовать воронку.
- Если вы используете жидкий краситель, то лучше заранее предварительно развести его в воде. Если же он сухой, то его нужно насыпать в емкость.
- Бросьте в воду пару таблеток витамина C.
- Когда он соприкоснется с углекислым газом, пузырьки начнут выходить через масло, а также уносить с собой воду.
- Расположите под бутылкой или за ней любой фонарик или источник освещения.
- Лава-лампа готова.
Напомним,