Украшаем ваш интерьер: как сделать своими руками лава-лампу

19 августа 2020 13:00 Антонина Старовойт
Украшаем ваш интерьер: как сделать своими руками лава-лампу
Украшаем ваш интерьер: как сделать своими руками лава-лампу
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Лава-лампа – симпатичное решение для любой квартиры, поскольку придает ей современного вида.

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Кстати, сделать лава-лампу в домашних условиях гораздо проще, чем вы думаете.  Достаточно только проявить немного креатива и желания. 

Вам понадобятся: 

  • пластиковая бутылка
  • вода
  • растительное масло
  • жидкий либо сухой краситель любого цвета 
  • витамин С

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Инструкция пошагово: 

  1. Возьмите пластиковую бутылку и налейте в нее две трети от объема воды.
  2. Выбирать бутылку можно любой формы либо объема. Как альтернативу вы можете выбрать стеклянную банку. 
  3. Затем добавьте к воде растительное масло.
  4. Для того, чтобы оно качественно смешалось с водой, вам необходимо аккуратно налить ее по стеночке. При этом лучше всего использовать воронку. 
  5. Если вы используете жидкий краситель, то лучше заранее предварительно развести его в воде. Если же он сухой, то его нужно насыпать в емкость. 
  6. Бросьте в воду пару таблеток витамина C. 
  7. Когда он соприкоснется с углекислым газом, пузырьки начнут выходить через масло, а также уносить с собой воду. 
  8. Расположите под бутылкой или за ней любой фонарик или источник освещения.
  9. Лава-лампа готова.

Напомним, 

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