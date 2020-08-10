Как сделать подставку для карандашей своими руками: инструкция пошагово

10 августа 2020 17:00 Антонина Старовойт
Как сделать подставку для карандашей своими руками: инструкция пошагово
Как сделать подставку для карандашей своими руками: инструкция пошагово
pixabay.com

Надоел беспорядок на рабочем столе? Пора собрать все в одно место и избавиться от этого хаоса.

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Исправить эту ситуацию и вместе с тем провести время с пользой можно при помощи рукодельной подставки под карандаши. Сделать ее просто.

Вам понадобятся: 

  • газеты;
  • клей;
  • ножницы;
  • картон

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Пошаговая инструкция:

  1. На спицу по диагонали накрутите лист газеты или журнала.
  2. Краешек намажьте клеем и прижмите для фиксации.
  3. Если подобные трубочки делать из листов глянцевого журнала, то потом их можно не красить - у вас получится разноцветие.  
  4. Затем полученный «полуфабрикат» наклейте на основу вашей подставки. 
  5. Если вам хочется сделать более интересный вариант подставки, создайте скульптуру из газетных трубочек. Так называемое плетение. 
  6. Основу карандашницы можно сделать картонной, а можно сплести как дно у корзинки.
  7. В конце смажьте подставку клеем ПВА. При желании можете раскрасить ее.

Детальнее смотрите видеоурок: 

Напомним, 

 

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