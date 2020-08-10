Как сделать подставку для карандашей своими руками: инструкция пошагово
10 августа 2020 17:00
Как сделать подставку для карандашей своими руками: инструкция пошагово
pixabay.com
Надоел беспорядок на рабочем столе? Пора собрать все в одно место и избавиться от этого хаоса.
помощи рукодельной подставки под карандаши. Сделать ее просто.
Вам понадобятся:
- газеты;
- клей;
- ножницы;
- картон
- На спицу по диагонали накрутите лист газеты или журнала.
- Краешек намажьте клеем и прижмите для фиксации.
- Если подобные трубочки делать из листов глянцевого журнала, то потом их можно не красить - у вас получится разноцветие.
- Затем полученный «полуфабрикат» наклейте на основу вашей подставки.
- Если вам хочется сделать более интересный вариант подставки, создайте скульптуру из газетных трубочек. Так называемое плетение.
- Основу карандашницы можно сделать картонной, а можно сплести как дно у корзинки.
- В конце смажьте подставку клеем ПВА. При желании можете раскрасить ее.
Детальнее смотрите видеоурок:
Напомним,
- Как смыть с кожи зеленку либо йод: простые советы
- Как побороть в себе зависть: ТОП-4 эффективных совета