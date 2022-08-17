Як заснути під обстрілами

17 августа 2022 10:25 Алла Лисак
Алла Лисак

Алла Лисак

Lifestyle-редактор

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Як заснути під обстрілами
Як заснути під обстрілами
freepik.com

Якщо ви знаходитесь під обстрілами, то напевне відчуваєте проблеми зі сном.

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З одного боку, спати стає просто небезпечно, тому важливо відключитися від навколишнього світу, з іншого, навіть якщо ви знаходитеся у відносній безпеці  – наприклад у бомбосховищі чи у підземному приміщенні,  – вибухи можуть вас постійно будити.

Цю проблему потрібно вирішувати комплексно, радять психологи.  

Безпечне місце 

Вдень ви можете швидко зреагувати, лягти на підлогу, відійти від скла або спуститися на поверх нижче. Але вночі, тільки прокинувшись, реакція буде на порядок повільніша, а небезпека, відповідно, більша. Тому необхідно влаштувати собі безпечне місце – бомбосховище, підвал або коридор вашої квартири. 

Спати по черзі

Якщо безпечного місця немає, то можна домовитися з рідними спати по черзі. Нехай хтось буде чергувати до двух годин ночі, а інший  – до шести-семи. Так, це не забезпечить вас повноцінним сном, але може стати вирішенням проблеми, якщо ви взагалі не можете спати.

Заспокійливі

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Пити будь-які ліки без призначення лікаря дуже небезпечно, вдавайтеся до цього тільки в крайньому разі. Найбезпечніше приймати заспокійливі на рослинній основі: настоянки валеріани, півонії або м'яти. Не перевищуйте зазначене в інструкції дозування!

Звукоізоляція

Засуньте навушники у вуха, накрийте голову шарфом або капюшоном, максимально заглушіть навколишні звуки. Лише у випадку, якщо ви знаходитесь в укритті. 

Нагадаємо, 

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