Что посмотреть с детьми зимними вечерами: ТОП-5 мультфильмов от Александра Педана
Ведущий Нового канала Александр Педан знает, что посмотреть с детками зимними вечерами, и делится с вами.
Учитывая, что в семье есть пятилетний Марик, Педаны часто выбирают для просмотра не фильмы, а мультфильмы. Так что Александр с удовольствием собрал подборку топ-5 анимаций, которые точно понравятся и вам, и вашим деткам.
«Ледяное сердце»
Эта сказочная история о том, как отважные друзья спасали свое королевство от вечной зимы, открывает наш с Мариком топ новогодних мультфильмов.
Королевство Эрендел, где происходит действие мультфильма, – самое прекрасное место на земле. Там всегда отличная погода и счастливые люди. Но однажды королева Эльза не смогла справиться со своими магическими силами в управлении льдом и снегом и погрузила родную землю в вечную зиму. Она убегает в горы, ведь боится, что может нанести еще больший вред. Чем заканчивается опасное, но волшебное приключение – смотрите вместе со своими детками!
«Ваяна»
Этот невероятно красивый, экзотический и трогательный анимационный блокбастер от студии Disney хоть и о лете, но тоже очень заходит зимними вечерами с малышами!
«Йети»
Главный персонаж мультика Лу всегда мечтала о приключениях и путешествиях, о которых ей когда-то рассказывал отец. С тех пор как его не стало, прошло много лет, но ничего интересного в жизни девочки так и не произошло. Более того, она готова каждый вечер убегать от своей родни в шалаш на крыше, ведь там она чувствует себя уютно. Однажды Лу встречает там Йети. Они подружились, а потом девочка решила, что должна доставить его на родину – на Эверест.
«Королевский корги»
Это яркий и позитивный анимационный фильм о приключениях Рекса, любимой собаки британской королевы. Мультфильм для меня очень особенный, потому что я озвучил главного персонажа. Это мой первый опыт главной роли. Мой герой – невероятно кайфовый пес, в период озвучки я даже скучал по нему, приходил на студию, здоровался и сразу начинал работать. А еще мне многие сказали, что мы похожи. Меня тоже называют «собака-улыбака».
«Пончары. Глобальное округление»
В этом мультфильме тоже звучит мой голос. Я стал пончаром Эдом. «Пончары» – это мегапозитивная, очень веселая и хорошая анимация для детей всех возрастов и их родителей. В ней есть место и приключениям, и раскрытию важных человеческих качеств и ценностей.
Действие происходит в 1835 году на Галапагосских островах. У пончаров Опа и Эда – счастливая и беззаботная жизнь. Они усердно готовятся к празднику на острове. Но неожиданно друзья попадают в беду: их затягивает во временную петлю, и они переносятся в современный Шанхай.
Напомним,