Обережно, ви не зможете відірватися! У столиці стартували зйомки спецпроекту для YouTube Нового каналу.

Герої серіаліті «Київ 24/7» – не професійні актори, а звичайні хлопці та дівчата, які за збігом обставин живуть по сусідству в різних квартирах одного будинку і разом проживають правдиві та вигадані історії.

У касті – ветеран Олександр Роменський, відомі блогери Анастейша (Настя Тащук), Олександр Заліско, ведучий Нового каналу Андрій Черепущак, співачка SKYLERR, радіоведучий та учасник проекту «Фабрика зірок-4» Михайло Соколовський, зірка «МастерШеф» Євген Палівода, фіналістка проекту «Супер Топ-модель по-українськи» Даша Майстренко та інші.

Ідея проекту виникла півтора роки тому та поступово набирала обороти. Ми проводили кастинги – шукали для «Київ 24/7» харизматичних персонажів з цікавими історіями. Коли основний склад був обраний, хлопці та дівчата почали займатися акторською майстерністю з керівницею проекту Натою Пятигіною. Саме завдяки цим заняттям вони не лише розкрилися з нових, несподіваних сторін, а й справді здружилися, що для формату серіаліті дуже важливо, –говорить Вікторія Вишнякова, директорка студії StarLight Production. – Ідея «Київ 24/7» постійно трансформувалася, ми шукали найкращу форму подачі. Разом із Натою робили прешути (пробні зйомки – прим. ред.), вона знімала все просто на телефон і сама монтувала.

Київ 24/7: Новий канал розпочав зйомки серіаліті / Пресслужба Нового каналу

І в результаті з’явилась історія про пошук сенсів та нові мрії, які допомагають рухатися вперед попри всі виклики війни.

Хтось відклав свої мрії у довгу скриньку, в когось вони були зруйновані, хтось зрозумів, що ці мрії більше не актуальні. Але в серіаліті ми хочемо сказати, що життя попри все триває, і ніхто не може забрати головну його складову – здатність мріяти, – говорить керівниця проекту Ната Пятигіна. – Тому герої «Київ 24/7» віднаходять свої мрії. Хтось повертається до того, про що мріяв раніше й починає втілювати це в життя, хтось знаходить нові мрії, хтось досі в пошуку. Але один з важливих меседжів цього проекту – все вдасться, якщо діяти спільно, підтримувати одне одного, бути разом. Адже все можливо в найкращому місті на Землі навіть у буремні часи.

Команда проекту вирішила зробити акцент на живій, динамічній картинці, яка зможе передати енергію столиці.

«Київ 24/7» – нове покоління серіаліті. Ми говоримо про нову мову зйомки, іншу динаміку та аудиторію, яка дивиться контент не лише в ефірі, а й у TikTok, YouTube, Instagram. І саме для діджитал-аудиторії зараз створюється цей проект, – зазначає продюсерка Нового каналу Тетяна Бесчастна. – Це історії з реальними людьми та емоціями, зняті у впізнаваному київському середовищі, але з естетикою сучасного digital-відео. Новий канал завжди був про молодь і життя, а цей проект – ще один спосіб подивитися на реальність очима покоління, яке живе «24 на 7».

Нагадаємо,