Київ 24/7: Новий канал розпочав зйомки серіаліті

20 жовтня 2025 19:45 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

Усі статті автора...

Київ 24/7: Новий канал розпочав зйомки серіаліті
Київ 24/7: Новий канал розпочав зйомки серіаліті
Пресслужба Нового каналу

Обережно, ви не зможете відірватися! У столиці стартували зйомки спецпроекту для YouTube Нового каналу.

Читайте також«Холостяк» Олександр Терен розповів про курйоз з подорожі
Герої серіаліті «Київ 24/7» – не професійні актори, а звичайні хлопці та дівчата, які за збігом обставин живуть по сусідству в різних квартирах одного будинку і разом проживають правдиві та вигадані історії. 

У касті – ветеран Олександр Роменський, відомі блогери Анастейша (Настя Тащук), Олександр Заліско, ведучий Нового каналу Андрій Черепущак, співачка SKYLERR, радіоведучий та учасник проекту «Фабрика зірок-4» Михайло Соколовський, зірка «МастерШеф» Євген Палівода, фіналістка проекту «Супер Топ-модель по-українськи» Даша Майстренко та інші. 

Ідея проекту виникла півтора роки тому та поступово набирала обороти. Ми проводили кастинги – шукали для «Київ 24/7» харизматичних персонажів з цікавими історіями. Коли основний склад був обраний, хлопці та дівчата почали займатися акторською майстерністю з керівницею проекту Натою Пятигіною. Саме завдяки цим заняттям вони не лише розкрилися з нових, несподіваних сторін, а й справді здружилися, що для формату серіаліті дуже важливо, –говорить Вікторія Вишнякова, директорка студії StarLight Production. – Ідея «Київ 24/7» постійно трансформувалася, ми шукали найкращу форму подачі. Разом із Натою робили прешути (пробні зйомки – прим. ред.), вона знімала все просто на телефон і сама монтувала.

Київ 24/7: Новий канал розпочав зйомки серіаліті / Пресслужба Нового каналу

І в результаті з’явилась історія про пошук сенсів та нові мрії, які допомагають рухатися вперед попри всі виклики війни. 

Хтось відклав свої мрії у довгу скриньку, в когось вони були зруйновані, хтось зрозумів, що ці мрії більше не актуальні. Але в серіаліті ми хочемо сказати, що життя попри все триває, і ніхто не може забрати головну його складову – здатність мріяти, – говорить керівниця проекту Ната Пятигіна. – Тому герої «Київ 24/7» віднаходять свої мрії. Хтось повертається до того, про що мріяв раніше й починає втілювати це в життя, хтось знаходить нові мрії, хтось досі в пошуку. Але один з важливих меседжів цього проекту – все вдасться, якщо діяти спільно, підтримувати одне одного, бути разом. Адже все можливо в найкращому місті на Землі навіть у буремні часи.

Читайте такожОлександр Педан розповів про курйози на власному весіллі
Команда проекту вирішила зробити акцент на живій, динамічній картинці, яка зможе передати енергію столиці. 

«Київ 24/7» – нове покоління серіаліті. Ми говоримо про нову мову зйомки, іншу динаміку та аудиторію, яка дивиться контент не лише в ефірі, а й у TikTok, YouTube, Instagram. І саме для діджитал-аудиторії зараз створюється цей проект, – зазначає продюсерка Нового каналу Тетяна Бесчастна. – Це історії з реальними людьми та емоціями, зняті у впізнаваному київському середовищі, але з естетикою сучасного digital-відео. Новий канал завжди був про молодь і життя, а цей проект – ще один спосіб подивитися на реальність очима покоління, яке живе «24 на 7».

Нагадаємо, 

Читайте TV.ua в Google.News

Хмара тегів

новини Новий канал серіал Київ 24_7

Матеріали на тему

Леся Нікітюк розповіла, хто для неї є взірцем у кіноіндустрії
Новини

Леся Нікітюк розповіла, хто для неї є взірцем у кіноіндустрії
Олександр Рудинський розповів про труднощі роботи в гумористичному жанрі
Новини

Олександр Рудинський розповів про труднощі роботи в гумористичному жанрі
Зважені та щасливі 10 сезон: дивитися 4 випуск онлайн від 19.10.2025
Телешоу

Зважені та щасливі 10 сезон: дивитися 4 випуск онлайн від 19.10.2025
МастерШеф 16 сезон: дивитися 9 випуск онлайн від 18.10.2025
Телешоу

МастерШеф 16 сезон: дивитися 9 випуск онлайн від 18.10.2025
Допомогти журналістам

Популярне на сайті

Холостяк 14 сезон: дивитися 1 випуск онлайн від 17.10.2025

Холостяк 14 сезон: дивитися 1 випуск онлайн від 17.10.2025
MÉLOVIN презентував ліричну роботу «Просто лети»

MÉLOVIN презентував ліричну роботу «Просто лети»
iSKra розповіла про випробування популярністю та емоційні гойдалки

iSKra розповіла про випробування популярністю та емоційні гойдалки
Чорний телефон 2 – блогери та артисти першими побачили фільм

Чорний телефон 2 – блогери та артисти першими побачили фільм

Популярне відео

Холостяк 14 сезон: дивитися 1 випуск онлайн від 17.10.2025

Холостяк 14 сезон: дивитися 1 випуск онлайн від 17.10.2025
Зважені та щасливі 10 сезон: дивитися 3 випуск онлайн від 12.10.2025

Зважені та щасливі 10 сезон: дивитися 3 випуск онлайн від 12.10.2025
MÉLOVIN презентував ліричну роботу «Просто лети»

MÉLOVIN презентував ліричну роботу «Просто лети»
Зважені та щасливі 10 сезон: дивитися 4 випуск онлайн від 19.10.2025

Зважені та щасливі 10 сезон: дивитися 4 випуск онлайн від 19.10.2025
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK