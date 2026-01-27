Новий канал готує сюрприз для всіх поціновувачів романтичних проєктів – на честь Дня закоханих мовник покаже спешл нового реаліті «Кохання по-новому».

Чотири незаміжні дівчини з кардинально різними уявленнями про ідеальні стосунки й чоловіка мрії. І хлопець, якого мають підкорити ці красуні. Але головне питання в тому, чи зможе чоловік завоювати серця учасниць? Уявили собі цю схему?

А скоро зможете її побачити, адже в лютому Новий канал покаже спешл нового дейтінг-реаліті!

Лютий в усіх людей асоціюється з Днем закоханих, тому ми вирішили підготувати для глядачів Нового каналу спешл нашого нового реаліті! – розповідає директорка студії 2 StarLight Production Вікторія Вишнякова. – Тож провести тиждень найромантичнішого місяця року ви зможете, спостерігаючи за чотирма неймовірними побаченнями чотирьох дівчат з одним хлопцем.

«Кохання по-новому»: Новий канал знімає нове дейтінг-реаліті / Пресслужба Нового каналу

Кожна учасниця спецпроєкту реаліті влаштує герою романтичний вечір і намагатиметься підкорити серце чоловіка кулінарними здібностями, гостинністю, креативними розвагами та індивідуальним сюрпризом.

Наприкінці кожного випуску конкурентки будуть виставляти бали за різними критеріями: жіночність, гостинність та особисті якості. Дівчина, яка здобуде найвищу оцінку, отримає шанс на додаткове індивідуальне побачення. Але все вирішиться на фінальному вечорі, який проходитиме вже у хлопця, – пояснює умови проєкту Вікторія Вишнякова.

І якщо ви думаєте, що на вас чекає передбачуваний фінал, в якому переможниця будуватиме стосунки з головним героєм, то ви помиляєтеся. Фішка «Кохання по-новому» в тому, що переможниця, яку обере хлопець, зможе відмовитися від нього. І натомість обрати грошовий приз – 50 тисяч гривень.

«Кохання по-новому»: Новий канал знімає нове дейтінг-реаліті

Чекайте на прем’єру реаліті «Кохання по-новому» 16 лютого о 22:00.

