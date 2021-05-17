Филин 2 сезон: смотреть 2 серию онлайн
17 мая на канале Украина и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 2 серию второго сезона сериала «Филин».
Напомним, по сюжету работники инновационного отдела полиции расследуют запутанные уголовные дела. В этом им помогает специальная компьютерная программа под названием «Филин». Но не всем нравятся такие инновации, это создает напряжение в отношениях в коллективе между представителями разных поколений, но также и помогает эффективно расследовать преступления.
2 серию сериала Филин-2 от 17.05.2021 смотрите онлайн на канале Украина в 18:00, а после эфира на нашем сайте TV.UA.
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