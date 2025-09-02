Тоня Матвієнко та Арсен Мірзоян: гра почуттів у кліпі «Блискавка»
Співачка Тоня Матвієнко презентувала відеокліп на пісню «Блискавка» – чуттєву історію про кохання, яке пронизує, мов електричний розряд.
«Блискавка» – це пісня про почуття, яке розриває тебе зсередини. Коли єдине бажання – бути поруч із коханою людиною. Коли ти бачиш її у кожному подиху вітру, у кожному промінні сонця. Якби словами можна було пояснити кохання, то воно було б блискавкою. Це коли серце кричить від болю та радості одночасно. Воно – все на світі, і нічого більше, – поділилася Тоня.
Варто зазначити, що напередодні сам Арсен презентував відео на пісню «Італійська сім’я», в якому головну роль зіграла Тоня Матвієнко.
