Тоня Матвієнко та Арсен Мірзоян: гра почуттів у кліпі «Блискавка»

Співачка Тоня Матвієнко презентувала відеокліп на пісню «Блискавка» – чуттєву історію про кохання, яке пронизує, мов електричний розряд.

Нова композиція Тоні Матвієнко поєднує легкість звучання з глибоким емоційним підтекстом, а особливої щирості надає приспів – він зображує кохання як щось наївне, майже дитяче.

«Блискавка» – це пісня про почуття, яке розриває тебе зсередини. Коли єдине бажання – бути поруч із коханою людиною. Коли ти бачиш її у кожному подиху вітру, у кожному промінні сонця. Якби словами можна було пояснити кохання, то воно було б блискавкою. Це коли серце кричить від болю та радості одночасно. Воно – все на світі, і нічого більше, – поділилася Тоня.

Кліп на пісню зняв режисер Віктор Скуратовський. Головну роль виконав чоловік Тоні – співак Арсен Мірзоян, що додало роботі ще більшої інтимності та щирості.

Співачка Тоня Матвієнко / Пресслужба

Варто зазначити, що напередодні сам Арсен презентував відео на пісню «Італійська сім’я», в якому головну роль зіграла Тоня Матвієнко.

