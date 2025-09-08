Сергій Лазановський став бібліотекарем, що танцює у новому кліпі «Не плач красива»
8 вересня 2025 18:45
Співак Сергій Лазановський
Пресслужба
Співак Сергій Лазановський презентує новий кліп«Не плач красива» та анонсує перший концерт в Києві. У новій композиції, створеній у стилі sad dance, оповідається історія розбитого кохання.
Нам хотілося дати легке звучання цій композиції, підкреслити, що обов'язково за усіма сердечними стражданнями прийде прекрасне почуття і загояться усі рани. Ми відзняли відео у Львові, воно справді вийшло дуже атмосферним, а головне - танцювальним. Мало хто знає, що я дуже люблю танцювати. Ще і робота у мюзиклах стала наснагою тому, аби і в свою творчість додати більше танців. Разом зі мною у відео відзнялася команда I like dance під керівництвом хореографки Юлії Нетлюх. Зізнаюся чесно, що в цій роботі я енергетично інший. І мені це дуже подобається, - зазначив Сергій Лазановський.
Співак Сергій Лазановський / Пресслужба
Читайте такожНеочікуваний дует: ZLATA OGNEVICH та CHEEV об’єднали голоси в новому релізі «Обійми-обійми»Окрім того, ця музична робота є запрошенням на перший столичний концерт виконавця, який відбудеться 28 вересня у Caribbean Club. Для гостей Сергій Лазановський готує спеціальну програму, у якій прозвучать хіти, дуетні композиції, а також ексклюзивні прем'єри. І, авжеж, не обійдеться без танців.
Для мене справжня радість запросити киян на свій перший сольний концерт. Для будь-якого артиста це великий крок вперед. Ми зараз в активній підготовці. Це буде насичена програма із запрошеними гостями. Дуетів у мене багато, тож повірте - концерт буде дуже цікавим та дуже музичним. Чекатиму на вас, - прокоментував Сергій Лазановський.
Нагадаємо,