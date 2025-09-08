Сергій Лазановський став бібліотекарем, що танцює у новому кліпі «Не плач красива»

Співак Сергій Лазановський презентує новий кліп«Не плач красива» та анонсує перший концерт в Києві. У новій композиції, створеній у стилі sad dance, оповідається історія розбитого кохання.

За словами Сергія Лазановського, першочергово пісня мала бути ліричною, проте команда обрала інший шлях. Також у відеороботі на трек «Не плач красива» співак перетворився на бібліотекаря, який написав однойменний роман пропонує його почитати відвідувачкам. Вони, проникаючись історією, ще не знають, що наприкінці книги на усіх очікує хеппі енд.

Нам хотілося дати легке звучання цій композиції, підкреслити, що обов'язково за усіма сердечними стражданнями прийде прекрасне почуття і загояться усі рани. Ми відзняли відео у Львові, воно справді вийшло дуже атмосферним, а головне - танцювальним. Мало хто знає, що я дуже люблю танцювати. Ще і робота у мюзиклах стала наснагою тому, аби і в свою творчість додати більше танців. Разом зі мною у відео відзнялася команда I like dance під керівництвом хореографки Юлії Нетлюх. Зізнаюся чесно, що в цій роботі я енергетично інший. І мені це дуже подобається, - зазначив Сергій Лазановський.

Співак Сергій Лазановський / Пресслужба

Окрім того, ця музична робота є запрошенням на перший столичний концерт виконавця, який відбудеться 28 вересня у Caribbean Club. Для гостей Сергій Лазановський готує спеціальну програму, у якій прозвучать хіти, дуетні композиції, а також ексклюзивні прем'єри. І, авжеж, не обійдеться без танців.

Для мене справжня радість запросити киян на свій перший сольний концерт. Для будь-якого артиста це великий крок вперед. Ми зараз в активній підготовці. Це буде насичена програма із запрошеними гостями. Дуетів у мене багато, тож повірте - концерт буде дуже цікавим та дуже музичним. Чекатиму на вас, - прокоментував Сергій Лазановський.

