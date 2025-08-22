Фіма Константиновський розповів, хто доводить його до точки кипіння

22 серпня 2025 13:30 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

Усі статті автора...

Фіма Константиновський розповів, хто доводить його до точки кипіння
Ведучий Фіма Константиновський
Пресслужба Нового каналу

Ведучий квіз-шоу «Поле», капітан команди в «Хто знає?» Фіма Константиновський розповів, як зібрав понад 12 млн грн на благодійність завдяки Telegram-каналу.

Маленьких донатів не буває! У цьому переконаний Фіма Константиновський. І саме наші щоденні 10, 20 чи 100 гривень роблять так, що військові на фронті мають дрон, тепловізор чи автівку. З листопада 2023 року ведучий Нового каналу закриває збори разом із підписниками свого Telegram-каналу «Збір закритий». 

Відтоді пропустив лише один день публікації з поважної причини – через власне весілля! Та за цей час у Фіми зʼявилися благодійники, які грають на нервах зірки проєктів Нового.  

Присягаюся, не згадаю, чим ще займався так довго й регулярно, як каналом «Збір закритий». Якщо порахувати, то за весь період, відколи заснував його, ми разом з підписниками зібрали вже понад 12 мільйонів гривень. У мене є мета дня, яку щодня оголошую на каналі. І всі кидають, хто скільки може, – каже Фіма. – Наша цільова аудиторія – це збори, куди не вистачає зовсім небагато. Людям хочеться допомогти тоді, коли вони бачать фінішну пряму. Я називаю їх «донатними збоченцями» (усміхається). Адже буває так, що вони не відгукуються до останнього та роблять фінальний донат, коли в мене вже не вистачає нервів (сміється).

Ведучий Фіма Константиновський / Пресслужба Нового каналу

Фіма невпинно нагадує про донати, допомогу військовим, свій Telegram-канал і під час зйомок «Поля», «Хто знає?», і на знімальних майданчиках YouTube-проектів. 

Однак не секрет, що люди дуже втомилися. Раніше на каналі було 600 підписників, завдяки яким міг зібрати 30 тисяч гривень за день. А зараз на каналі майже дві тисячі, які донатять 15 тисяч гривень за день. Та й то, якщо я замучу всіх повідомленнями й нагадуваннями, – зазначає ведучий Нового. – Попри те, що з кожним збором стає дедалі важче, для мене «Збір закритий» – це найкращий канал, який існує в Telegram. І я пишаюся тим комʼюніті, яке вдалося зібрати тут.

Нагадаємо, 

