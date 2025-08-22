Зірка «Сім’ї по неділях» Анастасія Іванюк розповіла, як знайшла та виходжує пухнасту, що випала з вікна

22 серпня 2025 17:00 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

Зірка «Сім’ї по неділях» Анастасія Іванюк розповіла, як знайшла та виходжує пухнасту, що випала з вікна
Зірка «Сім’ї по неділях» Анастасія Іванюк
Пресслужба Нового каналу

Акторка комедійного серіалу «Сім’я по неділях» Анастасія Іванюк розповіла про порятунок безпритульної кішки.

17 серпня відзначають Всесвітній день бездомних тварин. З початком повномасштабної війни проблема пухнастих без господарів стала ще поширенішою та гострішою, оскільки багато людей залишали домашніх улюбленців, тікаючи від бойових дій. Притулків теж більшає! Але, звісно, всім чотирилапим хочеться людської турботи, тепла та спілкування. 

Зворушливу історію порятунку бездомної кішки розповіла акторка, яку побачите у прем’єрному серіалі Нового каналу «Сім’я по неділях» цієї осені, Анастасія Іванюк.

Одного ранку ми з Дімою (хлопець Насті, актор Дмитро Соловйов. – Прим. ред.) вийшли у справах і почули, як під будинком навпроти наших вікон дуже голосно плаче тварина, – розповідає акторка. – Ми вирішили перевірити, що сталося. Виявилось, що під смітником біля будинку кричала киця. Було видно, що їй дуже боляче, хоча візуально травм не побачили. Ми оперативно прийняли рішення везти цю кішечку в клініку. Дякуючи лікарям, які нас дуже швидко прийняли, дізналися, що, швидше за все, тварина випала з вікна будинку. На жаль, у неї були зламані лапи та таз. Ми не вагаючись вирішили рятувати тварину, адже розуміли, що на той момент у неї були тільки ми. Поки кішка в лікарні чекала на операцію, ми намагалися знайти її власників, та, на жаль, безуспішно. Жодна людина не відгукнулась. Але нас це не засмутило, адже головною метою було врятувати життя Пташці. Так, це її нове імʼя. Оскільки, швидше за все, вона дуже хотіла політати з пташками за вікном, але трошки переборщила (усміхається). Як бачите, ми намагалися виходити з цієї страшної ситуації з іронією.

Зірка «Сім’ї по неділях» Анастасія Іванюк з хлопцем / Пресслужба Нового каналу

Зараз кішка Пташка перебуває в клініці під наглядом лікарів. На її тазі – конструкція, яка тримає кісточки разом, щоб вони правильно зрослися. 

Навіть із цією конструкцією вона неймовірно активна, мила й іноді смішна. Тримає всю клініку в своїх лапках, – жартує Настя Іванюк. – Щодня ми навідуємося до неї зі смаколиками та подарунками. Скоро її чекає ще одна операція, після якої вона зможе повноцінно бігати та стрибати. Ми дуже на це чекаємо й потихеньку готуємо наш простір вдома до нової жительки. У Діми, до речі, алергія на тварин. Зараз він лікує її, а я усіляко його підтримую. Тож сподіваємось, що зорі складуться, і ми будемо продовжувати наш шлях уже втрьох.

