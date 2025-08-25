Катерина Кузнецова зізналася, чи отримувала інтимні пропозиції від режисерів чи продюсерів

Популярна українська акторка серіалу «Любов, як вона є» Катерина Кузнецова розповіла про симпатії режисерів та акторські кордони.

Чи правда, що шлях до великої сцени чи ролі в кіно лежить не лише через талант, а й через ліжко? Якщо такі історії й існують в акторському середовищі, то майже завжди залишаються за зачиненими дверима під грифом «цілком таємно».

Акторка серіалу «Любов, як вона є», який Новий канал покаже вже цієї осені, Катерина Кузнецова у подкасті «Право на…» чесно зізналася – ніколи не стикалася з прямими пропозиціями.

Зараз часто чую на свою адресу: «Ну, звісно, до тебе не залицялися, бо боялися твого батька». Але в мене були ситуації, коли, наприклад, режисери та продюсери проявляли якусь симпатію, та це завжди відбувалося дуже толерантно. Вони дарували мені квіти, промовляли приємні слова, – говорить Катерина Кузнецова. – Але щоб відкрито говорили про те, що роль через ліжко – ніколи в житті! Я в професії понад 20 років, і такого не було.

Акторка Катерина Кузнецова / Пресслужба Нового каналу

Катерина з обуренням згадує слова акторок, для яких інтимні зв’язки з режисерами – це ніби частина професії.

Хоч мені й не цікаві акторки з сусідньої держави і народні артистки з радянського союзу, але дуже не подобалось, як вони говорили, що це звична справа, – обурюється Катерина Кузнецова. – Для них це, можливо, й нормально, але ж є інша низка актрис, які через це не проходили. А вони прямо конкретно акцентували на тому, що для режисера актриса має бути музою, і це цілком нормально. Для мене – ні!

Нагадаємо,