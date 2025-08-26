Володимир Дантес назвав спортсменів, які підкорили його гумором і зарядом енергії

26 серпня 2025 18:08 Туренко Андрій
Володимир Дантес назвав спортсменів, які підкорили його гумором і зарядом енергії
Ведучий Володимир Дантес
Пресслужба Нового каналу

Як спортсмени здивували Володимира Дантеса в квіз-шоу «Хто знає?»?

Відсьогодні кожен вечір вівторка на Новому каналі – це можливість дізнатися нове, розважаючись! У «Хто знає?» замість нудних підручників – небанальні запитання, а замість контрольних – інтелектуальні батли зірок. Другий сезон квіз-шоу буде ще більш захопливим, обіцяють творці проекту. А ведуча Даша Астафʼєва, капітани Фіма Константиновський, Володимир Дантес та зіркові учасники вже в цьому пересвідчилися під час зйомок! 

І готові вражати вас у свіжих випусках «Хто знає?», які стартують 26 серпня о 20:00 на Новому каналі. Поки ви чекаєте премʼєру, капітан однієї з команд розповів, хто з учасників приємно його здивував. 

Взагалі цього сезону всі гості дуже відкриті, і з кожним було весело. Один з улюблених випусків, що спав мені на думку першим, це з Олею Харлан та Олегом Верняєвим. Це було дуже круто! Вважається, що спортсмени завжди серйозні, сконцентровані лише на своїй справі, але ж ні! Оля й Олег – дуже круті, веселі. Ми справді дуріли на зйомках, і це було нереально весело, – ділиться Володимир Дантес. – До зйомок «Хто знає?» я з Олею не був знайомий, але після шоу ми потоваришували. До слова, в Олега є школа акробатики і для дітей, і для дорослих. Хочу якось відвезти туди своїх і самому навчитися робити сальто та інші трюки.

Володимир Дантес на зйомках / Пресслужба Нового каналу

Серед учасників були ще співаки, актори, коміки та улюбленці глядачів Нового з «Будиночка на щастя». До речі, саме з зірок серіалу й розпочинаємо новий сезон «Хто знає?»

Ще виявився несподівано смішним випуск із діючим військовим і ветераном. Вони прийшли з таким зарядом енергії і жартували без зупинки! Ми просто плакали від сміху, – додає капітан у «Хто знає?».

Нагадаємо, 

