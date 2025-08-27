Віталіна Біблів пригадала цікавий факт зі свого дитинства
Акторка серіалів Нового каналу «Будиночок на щастя» та «Сім’я по неділях» Віталіна Біблів стала учасницею прем’єрного випуску квіз-шоу «Хто знає?» та розповіла про перші зароблені гроші.
Акторка серіалів Нового каналу «Будиночок на щастя» та «Сім’я по неділях» Віталіна Біблів пригадує, що свій перший серйозний заробіток отримала, коли продавала врожай з бабусиного саду та городу.
Перший заробіток у дитинстві – це, звісно, розказати вірші чи поспівати колядки (сміється). А ось вже усвідомлено, коли ти розумієш, що аби мати гроші, треба зробити ту чи іншу роботу, було трохи пізніше, у бабусі в селі, – згадує акторка Віталіна Біблів. – Наприклад, залізти на вишню, обдерти її, донести це відро до траси, розв'язати, акуратно скласти з ягід гірку. Далі – сидіти й чекати, доки зупиниться машина і хтось запитає: «Скільки?». І тобі ще треба це красиво презентувати. Тому це такі перші свідомі гроші.
Я не сприймала це, як роботу. Швидше, як допомогу бабусі, а вона мені ще й відстьобувала нормально, – сміється Віталіна Біблів. – Було два в одному, як то кажуть.
Дитячі мрії акторки були простими та дуже щирими – без зайвої розкоші чи примх.
Ми жили у важкі часи, тому і мрій захмарних не було. Можливо, хотіла купити собі якісь червоні колготки чи назбирати грошей на плісировану спідницю на перше вересня, – говорить Віталіна Біблів, – Але зазвичай я завжди всі гроші віддавала мамі або купувала подарунки комусь. Собі майже нічого.
Нагадаємо,