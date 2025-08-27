Віталіна Біблів пригадала цікавий факт зі свого дитинства

27 серпня 2025 17:05 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

Усі статті автора...

Віталіна Біблів пригадала цікавий факт зі свого дитинства
Акторка Віталіна Біблів
Пресслужба Нового каналу

Акторка серіалів Нового каналу «Будиночок на щастя» та «Сім’я по неділях» Віталіна Біблів стала учасницею прем’єрного випуску квіз-шоу «Хто знає?» та розповіла про перші зароблені гроші.

Читайте такожОлександр Педан розповів про курйози на власному весіллі
Спогад про перші зароблені гроші здатен лишитися в пам’яті на все життя. Адже кілька дрібних монет чи навіть купюр здаються дитині величезним багатством. У когось ці гроші з’являються завдяки хатнім справам: допоміг мамі прибрати кімнату чи попрасувати речі – отримав на цукерки. Комусь платять за хороші оцінки, а хтось допомагає по господарству родичам чи сусідам. 

Акторка серіалів Нового каналу «Будиночок на щастя» та «Сім’я по неділях» Віталіна Біблів пригадує, що свій перший серйозний заробіток отримала, коли продавала врожай з бабусиного саду та городу. 

Перший заробіток у дитинстві – це, звісно, розказати вірші чи поспівати колядки (сміється). А ось вже усвідомлено, коли ти розумієш, що аби мати гроші, треба зробити ту чи іншу роботу, було трохи пізніше, у бабусі в селі, – згадує акторка Віталіна Біблів. – Наприклад, залізти на вишню, обдерти її, донести це відро до траси, розв'язати, акуратно скласти з ягід гірку. Далі – сидіти й чекати, доки зупиниться машина і хтось запитає: «Скільки?». І тобі ще треба це красиво презентувати. Тому це такі перші свідомі гроші.

Акторка Віталіна Біблів на зйомках / Пресслужба Нового каналу

Читайте також«Холостяк» Олександр Терен розповів про курйоз з подорожі
Для маленької Віталіни допомога бабусі була не лише способом заробити перші гроші, а й проявом любові та турботи.

Я не сприймала це, як роботу. Швидше, як допомогу бабусі, а вона мені ще й відстьобувала нормально, – сміється Віталіна Біблів. – Було два в одному, як то кажуть.

Дитячі мрії акторки були простими та дуже щирими – без зайвої розкоші чи примх.

Ми жили у важкі часи, тому і мрій захмарних не було. Можливо, хотіла купити собі якісь червоні колготки чи назбирати грошей на плісировану спідницю на перше вересня, – говорить Віталіна Біблів, – Але зазвичай я завжди всі гроші віддавала мамі або купувала подарунки комусь. Собі майже нічого.

Нагадаємо, 

Читайте TV.ua в Google.News

Матеріали на тему

Фіма Константиновський розповів про залаштункові фішки «Поля»: «Виходив під гімн Ліги Чемпіонів»
Новини

Фіма Константиновський розповів про залаштункові фішки «Поля»: «Виходив під гімн Ліги Чемпіонів»
Хто знає 2 сезон: дивитися 1 випуск онлайн від 26.08.2025
Телешоу

Хто знає 2 сезон: дивитися 1 випуск онлайн від 26.08.2025
Зважені та щасливі 10 сезон: стала відома дата прем'єри проєкту
Анонси на ТВ

Зважені та щасливі 10 сезон: стала відома дата прем'єри проєкту
Виступ співака YAKTAK з ветеранами розчулив Володимира Зеленського
Новини

Виступ співака YAKTAK з ветеранами розчулив Володимира Зеленського
Допомогти журналістам

Популярне на сайті

МастерШеф 16 сезон: дивитися 1 випуск онлайн від 23.08.2025

МастерШеф 16 сезон: дивитися 1 випуск онлайн від 23.08.2025
Angela – «Твій салонний огірчик»: смілива поп-заява про тих, хто давно вийшов із моди

Angela – «Твій салонний огірчик»: смілива поп-заява про тих, хто давно вийшов із моди
МастерШеф 16 сезон: що стане основним концептом сезону, та чим аматори дивуватимуть досвідчених суддів?

МастерШеф 16 сезон: що стане основним концептом сезону, та чим аматори дивуватимуть досвідчених суддів?
MÉLOVIN і Lama об’єднали легенди: нова робота «Мені так треба Вітрила!»

MÉLOVIN і Lama об’єднали легенди: нова робота «Мені так треба Вітрила!»

Популярне відео

МастерШеф 16 сезон: дивитися 1 випуск онлайн від 23.08.2025

МастерШеф 16 сезон: дивитися 1 випуск онлайн від 23.08.2025
Angela – «Твій салонний огірчик»: смілива поп-заява про тих, хто давно вийшов із моди

Angela – «Твій салонний огірчик»: смілива поп-заява про тих, хто давно вийшов із моди
MOROZOVA випустила дебютний AI-кліп на і продемонструвала іншу себе

MOROZOVA випустила дебютний AI-кліп на і продемонструвала іншу себе
Хто знає 2 сезон: дивитися 1 випуск онлайн від 26.08.2025

Хто знає 2 сезон: дивитися 1 випуск онлайн від 26.08.2025
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK