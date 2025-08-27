Аліна Гросу повертається на великий екран: стартували зйомки фільму «Голос серця»

27 серпня 2025 18:05 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

Аліна Гросу повертається на великий екран: стартували зйомки фільму «Голос серця»
Співачка Аліна Гросу
Пресслужба

Співачка Аліна Гросу зіграє одну з головних ролей у стрічці «Голос серця».

Робота над проєктом почалася ще наприкінці 2021 року, але була призупинена через повномасштабне вторгнення. У 2025-му творча команда повернулася до зйомок. Знімальний процес триває з початку серпня, а кінотеатральний реліз запланований на осінь-зиму 2026 року».

Одну з головних ролей у фільмі виконує співачка Аліна Гросу. Вона грає Ліну Стар – харизматичну артистку і продюсерку талант-шоу «Мега голос», чия історія тісно пов’язана з головним героєм. Це особлива роль для зірки. 

Мені подобається ця героїня своєю багатогранністю. Вона змінюється, проходить шлях від закритої, недосяжної зірки до жінки, яка знову довіряє любові та своїм почуттям. Сподіваюсь, глядачі побачать у ній живу людину, навіть у її слабкі моменти, – каже Гросу.

Аліна Гросу на зйомках / Пресслужба

У стрічці також знімаються Артур Логай, Олексій Нагрудний, Клавдія Дрозд та Аріна Трегуб. Режисерка – Аліна Чеботарьова.

Сюжет розповідає про ветерана війни Жеку із провінційного містечка, який дізнається, що має 8-річну доньку. Він вирушає до столиці України, щоб стати частиною її життя, і випадково потрапляє на кастинг вокального шоу. Там він зустріне нові виклики, шанс на примирення з минулим і несподівану любов.

Аліна Гросу на зйомках / Пресслужба

«Голос серця» – це не просто фільм, а відверта розмова про любов, другий шанс в житті і силу музики.

