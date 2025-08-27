Аліна Гросу повертається на великий екран: стартували зйомки фільму «Голос серця»
Співачка Аліна Гросу зіграє одну з головних ролей у стрічці «Голос серця».
Одну з головних ролей у фільмі виконує співачка Аліна Гросу. Вона грає Ліну Стар – харизматичну артистку і продюсерку талант-шоу «Мега голос», чия історія тісно пов’язана з головним героєм. Це особлива роль для зірки.
Мені подобається ця героїня своєю багатогранністю. Вона змінюється, проходить шлях від закритої, недосяжної зірки до жінки, яка знову довіряє любові та своїм почуттям. Сподіваюсь, глядачі побачать у ній живу людину, навіть у її слабкі моменти, – каже Гросу.
У стрічці також знімаються Артур Логай, Олексій Нагрудний, Клавдія Дрозд та Аріна Трегуб. Режисерка – Аліна Чеботарьова.
«Голос серця» – це не просто фільм, а відверта розмова про любов, другий шанс в житті і силу музики.
