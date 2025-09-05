Даніель Салем розповів, яку мрію дитинства нещодавно втілили його друзі
За лаштунками зйомок розважального проєкту Нового каналу «Хто зверху?» телеведучий та військовий Даніель Салем пригадав дитинство.
Тож не дуже любить пригадувати той період. Але деякими моментами все ж поділився за лаштунками зйомок ігрового шоу «Хто зверху?» (Новий канал).
Щодня я прокидався о 4:30. О п’ятій ранку ми з братами вирушали в мечеть. Після цього я пішки йшов у центр. Там сідав на площі й працював – чистив взуття. Це тривало до 8 години ранку. Тоді переходив через дорогу в школу. Мама дуже хотіла, щоб я отримав хорошу освіту, – розповідає Даніель. – Повертався додому вже ввечері. Знову йшов пішки, бо не хотів витрачати гроші, які заробив. Чесно кажучи, в дитинстві я був бешкетником. Але вчився добре! Тому що мама колись сказала, і я запам’ятав: «Не здобудеш освіту, будеш тупим. А тупі люди нікому не потрібні».
У мене ніколи не було приставки, – каже знаменитість. – Я або працював, або займався чимось з хлопцями на вулиці, або бігав за дівчатами (усміхається). Та в мене був друг з заможної сім’ї, в якого була приставка. Я завжди дивився, як він грав, але сам не пробував. Думав, що не заслуговую на це. Мріяв, що колись заслужу й куплю собі. І от у січні друзі мені зробили класну вечірку на день народження. І подарували PlayStation 5. Знали, що я дуже мріяв. Але! Приставка досі стоїть вдома не розпакована, бо я вважаю, що не заслужив.
