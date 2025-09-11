Стендапер Вася Байдак розповів, як проводить час із коханою
11 вересня 2025 11:30
Стендапер Вася Байдак
Пресслужба Нового каналу
Що робить щасливим відомого українського стендапера Васю Байдака?
Я люблю смачно поїсти, особливо – суперсирний попкорн у кінотеатрі. Тому їжа швидко робить мене щасливим, – сміється Вася Байдак. – Ще я щасливий, коли спостерігаю за тим, як моя кицька Чуча стрибає за мишкою. Чуча в нас живе вже три роки, ми взяли її з вулиці у Харкові ще на початку вторгнення. І не менш важливо, щоб відчувати щастя, – це поспати! І провести кайфово час із дружиною.
Стендапер Вася Байдак на зйомках / Пресслужба Нового каналу
Ми стараємося зробити так, щоб весь час разом проводити з кайфом. Це головне. Якісь сюрпризи одне для одного робимо постійно, – говорить Вася Байдак. – Але насправді для нас немає нічого більш кайфового, ніж просто чудово провести вечір – з'їсти щось смачне, разом випити кави, подивитися класний фільм, лягти спати. Це насправді проста рутина, але важливо цінувати саме такі моменти, тому що це і є романтика.
