Фіма Константиновський поділився зворушливим спогадом, повʼязаним з дітьми-переселенцями
Ведучий Фіма Константиновський розповів про маленькі радощі для підопічних шелтера.
Ведучий Нового продовжує водити дітей в кінотеатри, на ролики, в мотузкові парки, знайомити з містом і щоразу відвідувати їх, коли буває в рідному Дніпрі. Одна з таких поїздок повʼязана з милим моментом, який Фіма памʼятає досі.
Якось домовилися з дітьми піти в парк. Але трапилося так, що один з хлопців, Владик, зламав ногу. Отак пограв у футбол, – каже Фіма Константиновський у YouTube-проєкті «Відвал ніг». – Я не щодня приїжджаю у Дніпро, тому вирішили все ж не скасовувати плани та йти в парк. Усі діти бігали, сміялися, а Владик сидів з ногою в гіпсі. І мав дуже сумний вигляд.
Тоді я сказав Владику: «Ні, це не діло. Збирайся теж». Ми позичили крісло колісне в бабусі, яка також живе в шелтері. Я посадив його та повіз у парк. Тож вихід завжди є! – з усмішкою ділиться Фіма.
