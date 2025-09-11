Фіма Константиновський поділився зворушливим спогадом, повʼязаним з дітьми-переселенцями

Ексклюзив 11 вересня 2025 13:30 Туренко Андрій
Ведучий Фіма Константиновський
Ведучий Фіма Константиновський розповів про маленькі радощі для підопічних шелтера.

Місце сили Фіми Константиновського – це дніпровський шелтер. Тут ведучий квіз-шоу «Поле», що виходить щосереди о 20:00 на Новому каналі, може відволіктися, забути про щоденні турботи й відпочити від зйомок нон-стоп. Діти теж відчувають його щиру дружбу і завжди чекають на його приїзд. А фраза, яку промовив Фімі 12-річний хлопчик з Лисичанська «Війна війною, а це був найкращий рік у житті», надихнула його не зупинятися! 

Ведучий Нового продовжує водити дітей в кінотеатри, на ролики, в мотузкові парки, знайомити з містом і щоразу відвідувати їх, коли буває в рідному Дніпрі. Одна з таких поїздок повʼязана з милим моментом, який Фіма памʼятає досі. 

Якось домовилися з дітьми піти в парк. Але трапилося так, що один з хлопців, Владик, зламав ногу. Отак пограв у футбол, – каже Фіма Константиновський у YouTube-проєкті «Відвал ніг». – Я не щодня приїжджаю у Дніпро, тому вирішили все ж не скасовувати плани та йти в парк. Усі діти бігали, сміялися, а Владик сидів з ногою в гіпсі. І мав дуже сумний вигляд.

Фіма Константиновський поділився зворушливим спогадом, повʼязаним з дітьми-переселенцями / Пресслужба Нового каналу

Однак ведучий «Поля», капітан у «Хто знає?» на Новому каналі знайшов, як викрутитися з цієї ситуації.

Тоді я сказав Владику: «Ні, це не діло. Збирайся теж». Ми позичили крісло колісне в бабусі, яка також живе в шелтері. Я посадив його та повіз у парк. Тож вихід завжди є! – з усмішкою ділиться Фіма.

Фіма Константиновський поділився зворушливим спогадом, повʼязаним з дітьми-переселенцями / Пресслужба Нового каналу

Нагадаємо, 

